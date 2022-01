El Gobierno afirmó que Estados Unidos no le exigió ningún plan económico

El Gobierno argentino, a través de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que "Estados Unidos no le exigió un plan económico a la Argentina" ."Estados Unidos no pidió ajuste ni un plan económico, fueron conversaciones políticas donde se habló que había un crecimiento vigoroso de la economía y que tenemos que seguir en esa senda", dijo Cerruti esta mañana en el marco de la habitual conferencia de prensa que brinda los jueves en Casa Rosada, al ser consultada sobre el reciente viaje del canciller Santiago Cafiero al país del Norte.La funcionaria recalcó que se trató de "un viaje para dialogar, donde se acordaron una cantidad de posturas con Estados Unidos, que reconoce el crecimiento interanual de Argentina, que no se registraba desde hace tiempo" en el país.

"La conversaciones siempre avanzan y entendemos que el viaje del canciller Cafiero fue en el sentido de profundizar las relaciones", subrayó. Cerruti reforzó la afirmación de la situación de las relaciones con EEUU con "las declaraciones del presidente (Joe) Biden con respecto a la autocrítica sobre la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica en los últimos cuatro años, cuando gobernó Donald Trump", remató Cerruti. Esta mañana el presidente estadounidense criticó a la forma en que la administración de Donald Trump se relacionó con América latina.

"El problema es que hemos tenido grandes dificultades por los errores cometidos en los últimos cuatro años y eso llevará un tiempo" de restaurar, manifestó el presidente estadounidense en una conferencia de prensa que realizó con motivo de su primer año al frente de la administración."Cuando yo era un chico, en la universidad solíamos hablar sobre '¿el patio trasero de América (por Estados Unidos)?' No es el patio trasero de América. Todo lo que está al sur de las fronteras de México es la parte delantera de América. Somos personas iguales, nosotros no dictamos lo que pasa en estos países", dijo Biden. Las palabras de Biden cobraron fuerza porque se producen apenas dos días después del encuentro que mantuvieron en Washington Cafiero y Blinken.

Tras esa reunión, el funcionario norteamericano afirmó que EEUU "apoya firmemente las negociaciones con el FMI y aspira a una pronta resolución positiva"."Apoyamos muy firmemente una economía argentina vibrante", dijo Antony Blinken a Cafiero, en lo que podría leerse como una señal positiva en medio de las discusiones por el nuevo programa de financiamiento.En esa línea, el funcionario de Biden también sostuvo que "Argentina es un amigo y un socio en el hemisferio y más allá".Por otro lado, Cerruti, al ser consultada en particular sobre si se abonará el vencimiento de 731 millones de dólares con el FMI el 28 de enero próximo, la portavoz dijo que "eso lo va a definir el Ministerio de Economía".

"Argentina decidió pagar hasta que se llegue a un acuerdo", sostuvo la funcionaria, para luego enfatizar la situación "se mide día a día".En ese marco subrayó que si Argentina abonara al FMI en función del acuerdo stanb by que firmó Mauricio Macri, "no podría haber políticas sociales".Al ser consultada sobre las declaraciones de la oposición, Cerruti consideró que "no es fácil llegar a un diálogo en función de las variantes internas que tienen", al tiempo que ratificó que "el acuerdo con el FMI se discutirá en el Congreso".La Argentina pagó ya alrededor de 7.800 millones de dólares, en concepto de deuda de capital, del mega préstamo por 45.000 millones de dólares que tomó el expresidente Mauricio Macri, y que fue cuestionado duramente por el propio FMI en una autocrítica realizada en diciembre último.El Fondo acusó a la anterior administración de haber descartado la propuesta del organismo de realizar de manera previa una reestructuración de deuda con privados en 2018, y de haber desechado medidas de control de capitales, entre otras cuestiones.