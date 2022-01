Las exportaciones de la Provincia tuvieron un crecimiento del 54,4% en noviembre

El Ministerio de Hacienda y Finanzas informó que las exportaciones de la provincia de Buenos Aires tuvieron un crecimiento interanual del 54,4% durante noviembre de 2021, con ventas por U$S 2.261 millones.

Las cifras de los primeros 11 meses de 2021 marcan que las exportaciones provinciales crecieron un 40,2% respecto del mismo período de 2020 y alcanzaron ventas por 25.316 millones de dólares, lo cual significó el mejor acumulado a noviembre de los últimos diez años. Cabe destacar también que la Provincia aportó en dicho mes el 36,7% del valor de las ventas externas del país, es decir más de un tercio de las mismas.

En ese marco, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, destacó que “las exportaciones provinciales volvieron a mostrar en noviembre subas sostenidas, especialmente en el sector industrial”. “En noviembre de 2021, las Manufacturas de Origen Industrial concentraron el 44,7% del total de las ventas externas bonaerenses, 14,5 puntos porcentuales más que a nivel nacional, y registraron una suba interanual del 73,5% y del 28,9% si se compara con el 2019. Esta evolución interanual no solo está dada por subas en los precios internacionales, sino también en el volumen de ventas, con un aumento del 43,5% en las toneladas exportadas respecto al mismo mes de 2020”, añadió.

López continuó: “Estos resultados son producto de los objetivos que nos encomendó el gobernador Axel Kicillof y las políticas públicas que estamos llevando adelante para alcanzarlo: recuperar el entramado productivo de la Provincia para generar mayor actividad, más industria y más empleo para los bonaerenses”.

El informe de Exportaciones Provinciales que realiza la Dirección Provincial de Estadística del Ministerio de Hacienda y Finanzas mostró que las subas interanuales de noviembre fueron impulsadas principalmente por las Manufacturas de Origen Industrial, principal rubro de exportación, con ventas por U$S 1.011 millones, y una suba del 73,5%; las Manufacturas de Origen Agropecuario, con ventas por U$S 694 millones, que representan un incremento del 9,5%; Productos Primarios, con ventas por U$S 357 millones y una suba del 133,5%; y Combustible y Energía, con ventas por U$S 199 millones y un incremento del 109,4%.

Con respecto a los principales países de destino de las ventas externas en noviembre, se destaca Brasil, que representó el 28,8% de las exportaciones provinciales con un monto de U$S 652 millones, mientras que en segundo lugar se ubicó Chile con el 7,4% del total exportado, con 167 millones de dólares.