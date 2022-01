Nueva reunión en la Bicameral: "Cuando la gente no tiene nada que esconder, declara todo lo que sabe”

El exjefe de Seguridad del Banco Provincia se reunió hoy con los legisladores de la Bicameral de Inteligencia en el Congreso Nacional, en el marco de la investigación del accionar de la mesa judicial macrista que tenía por objetivo perseguir y eliminar sindicatos bonaerenses.

El objetivo en principio es determinar quién le aportó las cámaras a la AFI y cómo los agentes las instalaron sin ser registrados, a los fines de grabar la reunión del 15 de junio de 2017 en la cual funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal, de dicha Agencia y empresarios analizaron el armado de causas judiciales contra los gremios. El encuentro se llevó a cabo en el edificio del banco ubicado en San Martín y Bartolomé Mitre, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Al término del encuentro de hoy, el diputado Eduardo Valdés expresó en diálogo con Diario Hoy y otros medios: “El exjefe de seguridad del Banco Provincia dio una amplia declaración sobre cómo sucedían los acontecimientos en ese lugar y las responsabilidades de las distintas áreas. Estamos muy conformes con el aporte, notamos que los trabajadores, la gente honesta, vienen siempre a declarar y se ponen a disposición de la investigación. Cuando la gente no tiene nada que esconder, declara todo lo que sabe”.

Por su parte, Rodolfo Tailhade comentó: “Se confirmó lo que habíamos rescatado ayer en la visita al banco, es un lugar donde nunca en la historia hubo cámaras, salvo esos tres días (14, 15 y 16 d ejunio); no hay ninguna constancia ni registro en sus correos electrónicos del ingreso de esas personas. Nunca se enteró de esa reunión, ningún personal de seguridad acompañó a nadie”.

“También dio detalles de cómo operaba el banco en reuniones de esas características: siempre que eran por temas políticos, era el sector de Relaciones Institucionales (al que vamos a citar) el que disponía la forma en que debían ingresar esas personas. En el 7º piso no se puede llegar si no es acompañado por alguien del banco, y con tarjeta magnética. De manera que se va confirmando cada vez más que esta fue una reunión donde la Gobernación de la provincia estuvo a cargo de la organización, no el banco”, señaló.

Por otro lado, adelantó: “Vamos a citar para la semana que viene a la secretaria privada del presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet. Se llama Emilia Jaime, y hay varios mails donde aparece su nombre pidiendo la reserva del lugar. En función de eso, Curuchet deberá dar alguna explicación en la Justicia. Desde nuestro lugar, queremos escuchar antes a la secretaria y al gerente de Relaciones Institucionales del banco en aquel momento, Hernán Stella”.

Cabe aclarar que Stella era uno de los asesores favoritos de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en materia de Comunicación Institucional, con manejo de poder en las áreas de Relaciones Públicas, Publicidad, Planificación, Prensa, Administración y Auditoría, Ceremonial y Protocolo, desde donde salían las millonarias pautas dirigidas a periodistas y medios militantes de la gestión de Vidal.

Por otro lado, sobre citaciones a exagentes de la AFI, el diputado Tailhade confirmó que mañana a las 12 se espera la presencia de Diego Dalmau Pereyra. “El único agente de inteligencia de carrera con conocimiento de tecnología para espionaje puede llegar a ser responsable de la instalación de las cámaras, lo cual no quiere decir que sea el ideólogo de esta situación. Era un empleado que tenía como jefes a Silvia Majdalani y Gustavo Arribas. Vamos a preguntarle todo eso”.