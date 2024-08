El gobierno bonaerense irá a la Corte por la quita de boleto integrado

Luego del comunicado del lunes, donde el Gobierno Nacional confirmó que dio marcha atrás respecto a la eliminación del subsidio al transporte de jurisdicción nacional que conecta la Provincia con la Ciudad de Buenos Aires, se informó que la región bonaerense no recibirá más el subsidio que cubre los gastos de la Red SUBE. Ante esta situación, desde La Plata advirtieron que llevarán el caso a la justicia para revertir la decisión.

Según el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, “las 9000 unidades en 262 líneas de colectivos que están en la provincia de Buenos Aires no van a tener más el beneficio, con lo cual este no va a existir”. Esto significa que los pasajeros que utilizan dos medios de transporte para sus trayectos diarios enfrentarán un aumento del 25%, mientras que aquellos que necesiten tomar tres medios verán un incremento del 40% en sus gastos de transporte.

El funcionario subrayó que la decisión del Gobierno de mantener el subsidio para la Ciudad de Buenos Aires, mientras se elimina para la Provincia, es un acto discriminatorio. “Lo único que han dicho es no quitarle el subsidio a la Ciudad de Buenos Aires”, expresó D’Onofrio, resaltando la injusticia hacia los habitantes bonaerenses.

No habrá más Red SUBE en territorio bonaerense

El ministro también explicó que la provincia no tiene capacidad financiera para asumir el costo de la derogación del subsidio, señalando que “no está en nuestro presupuesto, con lo cual, tampoco si quisiéramos, nos podríamos hacer cargo de esa derogación”. D’Onofrio fue enfático al explicar que el presupuesto asignado por la Legislatura provincial no contempla recursos para el boleto integrado. “Vuelvo a repetir el instrumento jurídico, así quisiéramos no lo podemos pagar, porque a mí la Legislatura cuando votó la ley de presupuesto de la provincia, me da un rubro que es compensaciones al transporte, no boleto integrado”, añadió.

Ante esta situación, el gobierno bonaerense advirtió que llevará el caso a la Corte Suprema, buscando revertir la medida. Según D’Onofrio, “con esto iremos a la Corte para reclamar”. El ministro concluyó su intervención señalando que esto no es solo una disputa política, sino que perjudicará a la población. “El conflicto está planteado desde que el Presidente dijo que iba a fundir a los gobernadores que no sigan su lineamiento. Esto no es contra la casta, es contra la gente”, sentenció.