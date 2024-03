El Gobierno confirmó que le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner

En la jornada pasada, en su habitual conferencia de prensa matutina, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno tomó la decisión de cambiar el nombre de lo que actualmente se conoce como Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) en homenaje al expresidente fallecido en 2010.

La medida fue comunicada frente a los periodistas presentes acreditados en Casa Rosada, quienes, además, aprovecharon el tiempo para preguntarle sobre temáticas de mayor importancia. Sin embargo, lo más relevante fue el cambio de nombre del emblemático espacio mencionado anteriormente.

“Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre”, señaló el ­portavoz.

Asimismo, planteó que la nueva denominación no está definida, aunque aclaró que “ya hoy (es) ex CCK”, y que “cuando lo definamos por supuesto que se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal”.

Entre las posibilidades se bajaran personalidades “de la cultura” e incluso resonó la posibilidad de nombrarlo Jorge Luis Borges.

De esta manera, por la tarde, a través de la cuenta oficial de X de la Vocería Presidencial, se preguntó a los ciudadanos sobre propuestas de cómo se debería llamar el ex Centro Cultural Kirchner.

Algunas propuestas sugeridas hasta el momento fueron “Gustavo Cerati”, “Jorge Luis Borges”, “Del Bicentenario” (denominación anterior del edificio), “Julio Argentino Roca” y “Libertad”. Hubo otros usuarios de las redes que se tomaron el posteo con ironía y propusieron que se denomine “Centro Cultural Conan”, en referencia al perro del Presidente Javier Milei.