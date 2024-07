El Gobierno convocará a una mesa tripartita con representantes empresariales, sindicales y del Poder Ejecutivo

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, reveló que el Gobierno nacional convocará a una mesa tripartita conformada con representantes sindicales, empresariales y del Poder Ejecutivo.

Detalló que lo hará tras protagonizar un encuentro a solas con la Confederación General del Trabajo (CGT), y a posterior, una con autoridades de las cámaras empresarias.

Según definió, la mesa será “a contenido abierto”, por lo que esperan que la central obrera lleve sus reclamos.

Reunión con la CGT

Por otra parte, Cordero además contó que la reunión del martes con Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña surgió de un pedido de la central y detalló que apuntará a discutir sobre la necesidad de una modernización laboral, uno de los diez puntos del Pacto de Mayo.

“El rumbo lo marca el Presidente Javier Milei, que lo hace de una manera impecable. También el ministro de Economía, Luis Caputo”, expresó Luis Cordero.

Para el secretario de Trabajo hay un cambio de época en algunos sectores gremiales que ya no ven en los paros una herramienta gremial. “La gente ya no pide más un paro, no quiere más paro. El paro justamente paraliza”, definió al tiempo que reveló que trabajan en nuevos cambios laborales.

Desocupación

Por último, aseguró que la desocupación “es una ocupación” para su cartera y una “obsesión” para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, aunque evitó dar plazos para la reactivación. “Nos estamos ocupando a través de los planes de volver al trabajo. Cuánto más gente quiera trabajar es mucho mejor para la Argentina, eso sube el índice. Pero no hay plazos, sí tienen que ser los más cortos posibles”, concluyó.