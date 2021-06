El Gobierno no aumentará tarifas hasta fin de año

"El Presidente y la vicepresidenta decidieron que este año, donde ya hay muchas dificultades, no haya un impacto en cuanto a las tarifas”. Sorpresivas y contundentes fueron las palabras del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, ayer, al confirmar que el Gobierno no aumentará las tarifas de luz, gas y combustibles hasta fin de año.



Según explicó el funcionario, los precios se ven presionados por la suba en el precio del petróleo y otros factores más que entran en juego.

Sin embargo, aclaró que desde Nación no se planea realizar una suba de tarifas durante todo el segundo semestre de 2021 para la nafta, la cual aumentó de manera excesiva en los últimos tiempos. La misma suerte correrán las tarifas de luz y gas.



Darío Martínez explicó que el barril Brent en la actualidad cotiza a 74,1 dólares y que ese valor, sumado a la carga impositiva y a la situación actual de los biocombustibles, confluye para incrementar las tarifas. Empero, aseguró que no debería haber ningún alza en el segundo semestre. “El precio actual debería ser así hasta fin de año“, subrayó.



“Eso genera una tensión entre el Estado y las productoras, pero nosotros creemos que en el segundo semestre no deberían variar los precios, no debería haber incrementos. Es verdad que sube el Brent y los precios los definen las productoras, pero nosotros creemos que no debería haber movimientos en el segundo semestre”, repitió.





Desde el Gobierno nacional se está avanzando desde hace meses en un proyecto de segmentación de tarifas para los usuarios de gas y electricidad, aunque el secretario aclaró que aún hay que esperar. “Nos parece importante sostener ese tipo de tarifas subsidiadas que no es antagónico con un proceso de segmentación. Hay una decisión del Presidente y de la vicepresidenta y hay que hacer un trabajo de base de datos muy grande y complejo”, aseveró.



Martínez dijo que desde el Gobierno nacional quieren que “el que no pueda pagar el costo pueda tener una energía subsidiada y cubierta”, pero que eso implica que aquel que pueda pagar, en función de sus ingresos, “se pueda segmentar de tal manera de ir liberando ese sector”. “Hacer un uso más inteligente de los subsidios es un gran desafío que ha tomado nuestro Gobierno”, remarcó.



Por último, afirmó que en medio de una pandemia es “complejo”, pero que se trabaja en generar esa base de datos, y agregó que todo el Estado tiene que colaborar porque nunca se hizo. “Entender cuáles son todos los ingresos que tiene una familia es un trabajo arduo y queremos lograrlo lo antes que podamos”, concluyó.