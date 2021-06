“Que expliquen por qué destruyeron el sistema de salud de la Provincia”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto en Garín, partido de Escobar, donde inauguró el anexo de la Unidad de Diagnóstico Precoz (UDP). Allí hizo un repaso de las obras a cargo del gobierno provincial para ampliar y fortalecer el sistema de salud en el marco de la pandemia de Covid-19.



“Cuando vimos lo que sucedía en los países más poderosos con el coronavirus, nos dio miedo”, contó el gobernador. “En ese momento vimos el estado de abandono, deterioro y destrucción que tenía el ­sistema de salud de la Provincia. Teníamos tierra arrasada”, agregó Kicillof.



Acompañado por el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, el mandatario apuntó contra la gestión de María Eugenia Vidal y respondió a las críticas de la oposición: “Nos agreden y buscan generar obstáculos, desánimo y odio. Ellos todavía no pueden explicar por qué no abrieron los cinco hospitales que estaban listos para inaugurar”.



“A nosotros nos pidieron reflexión, autocrítica y explicaciones. Yo me pregunto, ¿cuándo van a dar explicaciones los que destruyeron el sistema de salud de la Provincia?”, cuestionó.



Sostuvo que, a comienzos del año pasado, desde el Poder Ejecutivo se preguntaban “si ante el desastre que se avecinaba” se podría hacer frente a la Covid, ya que “se venía una calamidad sanitaria y teníamos el sistema sanitario destruido porque el gobierno anterior no confiaba ni tenía interés en el Estado”.



“En ningún rincón de la Provincia, ningún bonaerense pidió ayuda y tuvo como respuesta la indiferencia. Ahí estuvo un Estado presente, solidario, que cuida, acompaña y protege”, afirmó el mandatario.



El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, habló sobre la inversión que significó esta obra para el Ejecutivo provincial: “Este momento expresa lo que se viene haciendo desde el inicio de la pandemia, un trabajo mancomunado entre el Gobierno nacional, provincial y los gobiernos municipales”.



“Axel nos puso un objetivo que fue poner la Provincia en marcha, ya que estaba devastada”, agregó el ministro. “Le seguimos poniendo el cuerpo para reconstruir Buenos Aires”, continuó. “Con esta obra a nadie le faltará una cama y un respirador. Tenemos un horizonte muy claro: el plan de vacunación está avanzando rápidamente y junto a eso queremos reactivar la economía, la producción; y poner a disposición de la población la Agencia de Recaudación y el Banco Provincia”, declaró López.

Una jornada histórica para Escobar



En este encuentro, Axel Kicillof, acompañado de los ministros de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y de Salud, Daniel Gollan, junto a otros funcionarios provinciales, fue recibido por el jefe comunal Ariel Sujarchuk, quien afirmó a los presentes que al asumir su cargo “no había ni una cama de internación municipal”.



Además, comentó la ampliación del sistema de salud comunal, en principio durante su primera gestión, en la cual se generaron 118 camas de internación. “El año pasado pasamos a 200 y ahora tenemos 281, por lo que no habrá ni un solo paciente sin la atención que se merece en medio de esta dramática pandemia”, agregó el intendente.



“Esta ampliación cuenta con el inventario de las solidaridades porque la provincia de Buenos Aires nos ha dado buena parte del equipamiento, con un financiamiento de 50 millones de pesos que fue clave para que podamos hacer esta obra en menos de 90 días y en medio de la segunda ola de Covid-19”, concluyó Sujarchuk.



El anexo de la UDP consta de 36 nuevas camas de internación (con respiradores microprocesados y monitores multiparamétricos), de las cuales 12 serán destinadas a terapia intensiva, 12 a terapia intermedia y 12 a cuidados ­generales.