El Gobierno no tiene "en la agenda" la derogación de la Ley IVE

Luego de que estallara la polémica por una iniciativa para derogar la ley IVE, hoy en conferencia de prensa, el vocero Adorni confirmó que eso "no está en agenda".

Ayer se revolucionaron las redes sociales luego de que se conociera que se había presentado un proyecto de ley para quitar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la cual fue sancionada en diciembre de 2020.

Ante la pregunta sobre esto de uno de los periodistas, el portavoz sostuvo: "No es parte de la agenda, no ha sido una decisión del presidente y no está impulsado de ninguna manera por el Poder Ejecutivo". Anteriormente, tambien aclaró que es "una discusión estrictamente legislativa".

En relación a esto último la iniciativa surgió por parte de diputados de la Libertad Avanza, más precisamente de la diputada Rocio Belen Bonacci, que fue acompañada por sus compañeros de bancada Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago.

"Hoy en el Poder Ejecutivo estamos preocupados y trabajando en otros tipos de temas que son muchisimo más urgentes", declaró Adorni.