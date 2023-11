El impacto del triunfo de Milei en La Plata y la Provincia

Minutos antes de las 20:30 horas, el presidenciable de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, reconoció el triunfo del presidente electo Javier Milei y, de inmediato, los pronunciamientos de los referentes políticos surgieron a mansalva.

La excandidata a gobernadora bonaerense de La Libertad Avanza, Carolina Píparo, fue una de las primeras referentes liberales en pronunciarse. “Nunca pensaste al país en términos de los unos o los otros, sé que vas a gobernar para sacarnos a todos de este pozo, sé de tu fuerza infinita y tu transparencia, y sé cuánto vas a trabajar para construir la Argentina que soñamos. Un honor acompañarte presidente”, expresó, en sus redes sociales, en un mensaje dedicado a Milei.

Por el lado del PRO, el intendente de Lanús y excandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, remarcó que “no hay duda que nuestro país necesita un cambio”, mientras que su competidor en las PASO, Diego Santilli, expresó: “Los argentinos se expresaron contundentemente en favor de un cambio y en defensa de la libertad”.

“Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión, que será el éxito de todos los argentinos”, sumó el senador nacional electo y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad.

Desde el arco bonaerense de Unión por la Patria optaron por replegarse detrás de Sergio Massa y compartieron el mensaje que el titular del Palacio de Hacienda escribió en sus redes.

“Es la decisión del pueblo argentino. Tenemos que aceptarla y seguir trabajando”, sumó el ministro de Desarrollo a la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, y señaló que la derrota es “un momento parteaguas en el peronismo y la política argentina”. “Vamos a ser una oposición constructiva y democrática”, anticipó.

Por su parte, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, se mostró “preocupado” por el triunfo del liberal y analizó el futuro de la Provincia. “Si todo esto que prometió en la campaña llega a ser real, se va a destruir la industria nacional. Los municipios y las provincias vamos a sufrir la falta de coparticipación. Creo que esto nos va a generar desempleo”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Tendremos menos acompañamiento del próximo gobierno nacional, pero en los peores momentos hemos salido adelante con mucha pasión y compromiso. Ahora trabajaremos con más fuerza que nunca, valiéndonos por nosotros mismos para construir una ciudad aún más grande”, indicó el intendente de Ensenada, Mario Secco.

La política platense habló tras la victoria de Milei

En la ciudad de La Plata, el primero en pronunciarse fue el intendente en funciones, Julio Garro. “Estamos transitando un cambio de época en La Argentina. La gente eligió en libertad. Quiero mandar un afectuoso saludo y felicitaciones a Javier Milei, el nuevo Presidente de todos los argentinos”, expresó en el primer mensaje y continuó: “Quiero felicitar también a Victoria Villaruel, compañera de fórmula y vicepresidente electa y a todos los fiscales de PRO que pusieron el pecho, el corazón y el lomo por este resultado”.

El excandidato a intendente de LLA, Luciano Guma, se sumó a los festejos y remarcó que “en la Ciudad de La Plata dimos una lucha muy importante, mejoramos muchísimo los resultados, y los fiscales fueron verdaderos leones”. “Estoy convencido de que Javier Milei va a ser el mejor presidente del país”, señaló.

El presidente de la UCR platense, Pablo Nicoletti, subrayó que la victoria del liberal “es un cambio de rumbo económico y el final de un modelo que claramente estaba agotado”. “Deseo que en su gestión se resuelvan los grandes problemas que padecemos todos los argentinos. Vamos a ejercer nuestro rol con responsabilidad, la situación del país lo exige”, expresó.

El grueso del peronismo local optó, en su mayoría, por masticar la derrota y luego pronunciarse. No obstante, algunos volcaron sus sensaciones a las redes a última hora de ayer. “A los más jóvenes sobre todo les digo que no se desanimen, que la historia no es lineal y con ustedes tendremos la responsabilidad de revitalizar nuestra fuerza popular. Siempre estaremos en la lucha como hasta ahora. Queda una enorme tarea por delante”, señaló el concejal de Unión por la Patria, Luis Arias.