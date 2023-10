El intercambio comercial cayó 16,1% en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el intercambio comercial alcanzó en septiembre un monto de 12.295 millones de dólares, lo que marcó un 16,1% inferior a igual mes del año anterior, y con un déficit de 793 millones de dólares.

En el mes de septiembre, las exportaciones alcanzaron US$ 5.751 millones, con una caída del 23,5% interanual, y las importaciones US$ 6.544 millones, con una retracción del 8,3%, de acuerdo con el informe Intercambio Comercial Argentino del Indec, donde afirmaron que se trató del octavo registro negativo del año. En ese sentido, las exportaciones cayeron US$ 1.767 millones respecto de igual mes de 2022, debido a una baja del 12,8% en las cantidades y del 12,5% en los precios.

Los rubros que disminuyeron fueron los combustibles y energía (CyE), 33,8%; los productos primarios (PP), 31,0%; las manufacturas de origen agropecuario (MOA), 28,7%; y las manufacturas de origen industrial (MOI), 5,3%.

Cabe mencionar que las importaciones descendieron US$ 593 millones respecto de septiembre del año pasado, debido a una caída del 11% en los precios, ya que las cantidades se incrementaron un 2,7%; y, en términos desestacionalizados, aumentaron un 0,9% y la tendencia-ciclo, un 0,3%, con relación a agosto pasado.