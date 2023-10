El juez Villena se aparta de la causa contra Martín Insaurralde por presiones

El juez federal Federico Villena decidió este jueves (05/10) apartarse de la investigación por el viaje a Marbella de Insaurralde. Habló de "presiones" y de "violencia moral".

Cabe recordar que el fiscal Sergio Mola había solicitado que dicho magistrado se aparte de una de las denuncias en poder de su juzgado por supuesto enriquecimiento ilícito de Insaurralde. El pedido de recusación lo llevó a cabo sustentado sobre la base de rumores periodísticos que dan cuenta de una supuesta amistad de Villena con el ex jefe de Gabinete Bonaerense. Sumado a esto, el fiscal mencionó el hecho que la primera ex mujer de Insaurralde, la abogada Liana Alejandra Toledo (hija del ex intendente lomense, Hugo Toledo) trabaja como prosecretaria administrativa en el juzgado federal de Villena.

“La escalada pública de las presentes actuaciones, las dudas generadas, los falsos trascendidos y los reiterados ataques a mi investidura, me colocan en una situación de violencia moral, que condiciona irremediablemente ahora mi actuación como Juez natural en el presente legajo y me llevan a tomar la decisión de inhibirme de seguir entendiendo en el”, sostuvo Villena.

Al inhibirse, el juez Villena remitió la causa al juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Ernesto Kreplak, quien subroga al juzgado por las vacaciones de Juan Pablo Auge. Kreplak, a su vez, tiene otra denuncia en curso con la fiscal Cecilia Incardona. Sin embargo, la situación puede modificarse, ya que Kreplak tiene que decidir si acepta la causa. Si la rechaza, deberá definir la Cámara Federal de La Plata. Además, Kreplak es hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof y dirigente de la Cámpora, Nicolás Kreplak, lo que podrá generar nuevas suspicacias.