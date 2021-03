“El lawfare pronto se va a estudiar en las facultades de Derecho”

El viernes pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó la oposición de Google a la medida judicial que le ordenó conservar todos los datos que motivaron la demanda de medidas preliminares que le inició la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los contenidos de sitios del motor de búsqueda.

El fallo del máximo tribunal ratificó lo decidido por la Cámara en lo Civil y Comercial Federal cuando en septiembre último dispuso que, como “medida previa”, la empresa demandada debía “arbitrar los medios para conservar los datos asociados al nombre” de la titular del Senado “desde el 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice la pericia”.

Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, dialogó con diario Hoy y afirmó que, “en este caso, la Corte le dijo a Google que su recurso extraordinario no es atendible, por cuanto se tiene que hacer lugar a la prueba anticipada de la vicepresidenta, que es entrar al servidor de la empresa Google y analizar algunas cuestiones que tienen que ver con cantidad de prints y otro tipo de situaciones que tienen que ver con el honor, con la deshonra que obviamente ha propagado el gigante de internet en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

En esa línea, el letrado consideró que esta situación “lo que va a traer a colación es la disposición de daños y perjuicios también, y después será la Justicia la que decidirá cuál es el daño que se le ha causado a la vicepresidenta publicando esto mundialmente, a nivel global, dentro de la red social que es mundial y que no es solo para los argentinos. Ladrona de la Nación lo pudieron llegar a leer acá o en China”.



Lawfare

“El caso de Google es una cuestión de índole patrimonial que tiene que ver ­también con la difamación, el dolor. La ­Justicia lo que está haciendo es rechazar el recurso de Google y decirle que se equivocó y que va a tener que mostrar esa ­equivocación para poder justificar ese fallo”, afirmó Dalbón.

No obstante, aclaró: “No lo tomamos como una victoria, porque con Cristina en general la Justicia, sobre todo la federal, ha tenido un comportamiento de lawfare, de causas armadas, que no se condicen con la realidad, sino con tratar de empañar su figura pública, y no lo han logrado”.

“Decían que Cristina no podía volver, y volvió, con un teléfono, con un libro y con un docente universitario, en contraparte de los 44 millones de dólares que tenía Macri para la campaña. Ella sola se encargó de darse el lujo de ganar en la manera que ganó, quedar ella como vicepresidenta y Alberto de Presidente. Cristina volvió, más fuerte, más sólida y viva que nunca”, afirmó Dalbón.

Similitudes en Latinoamérica

Dalbón dejó una profunda reflexión sobre el lawfare y sus alcances en el pueblo latinoamericano: “La Justicia tendrá que evaluar muy atentamente esto, porque lo mismo que le pasó a Cristina le pasó a Lula (da Silva), a Evo Morales, a (Rafael) Correa. El lawfare se va a estudiar en las facultades de Derecho”.

Sobre la posibilidad de ver un caso similar al de Lula, que fue absuelto de las causas en su contra, el letrado afirmó: “Estamos muy cerca. La semana que viene van a tener novedades de Mauricio Macri con algunos jueces partidarios que iban a resolver en las causas de Cristina. Eso tiene que ver y se parece mucho a lo del juez Moro y los fiscales cuando se filtraron esos chats en donde se solicitaba que se proscribiera a Lula, pero siempre se habló políticamente, no jurídicamente”.

En ese sentido, el abogado consideró que en Argentina “pasó lo mismo: intentaban proscribir a Cristina. Pero no lo lograron, porque se toparon con una persona mucho más inteligente que ellos, que a pesar de la difamación mediática, a pesar de la mesa judicial política y del Poder Judicial corrupto, ha logrado mantenerse”.

Por último, Dalbón consideró que “van a caer todos, definitivamente. Lula dio el puntapié inicial a un círculo donde el lawfare termina con el que armó la causa investigado y con el que le armaron la causa nuevamente candidato a presidente”.

Antecedentes de la causa

La vicepresidenta decidió que demandaría a Google porque se había sentido difamada cuando en el sitio reemplazaron su cargo actual por una ofensa, lo que, replicado por otros buscadores y medios, le generaba un daño “incalculable”.

Al pedir la prueba anticipada, en agosto de 2020, el abogado Carlos Berardi sostuvo que Google “publicó en su plataforma y bajo su responsabilidad información falaz y agraviante” sobre Fernández de Kirchner, “mancillando su nombre, imagen y honor”.

Las medidas habían sido ordenadas en primera instancia por el juez Javier Pico Terrero, pero Google se había opuesto ­argumentando que la vicepresidenta no había demostrado cómo es que la prueba no se podía efectuar tras la promoción de la demanda.

La desestimación del recurso presentado por los abogados del buscador de internet fue firmado por los camaristas Silverio Gusman, Eduardo Gottardi y Ricardo Recondo.