El ministro Soria estuvo presente en el acto de conmemoración en el museo del Holocausto

Luego del acto por la memoria en el museo del Holocausto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, dialogó con la prensa sobre los fatídicos echos que sucedieron hace casi 80 años. Además, enmarcado en la consigna de la celebre frase argentina "memoria, verdad y justicia", que tanto tiene que ver con la crueldad sistemática como la que sufrió el pueblo judío, el ministro habló sobre el estado actual de la justicia en nuestro país.

"Argentina es el único país en el continente que integra de manera plena uno de los organismos internacionales más importantes que tienen que ver con la conmemoración de las víctimas del holocausto", enunció Soria para luego hablar del centro de exterminio de Auschwitz. Fue en este lugar donde pro primera vez las fuerzas aliadas y las soviéticas se encontraron con los horrores del nazismo un 27 de enero de 1945.

"Es muy emotivo las palabras de muchos de los sobrevivientes del holocausto, de lo que fueron los campos de exterminio del nazismo", agregó al hablar de la presencia de familiares y sobrevivientes de uno de los mayores procesos de muerte sistemática que vio la humanidad.

"La Argentina, además de venir hoy aquí a conmemorar y acompañar en este día internacional, también los argentinos tenemos muy presente este proceso de memoria, verdad y justicia, que tanto nos contó conseguir en esta democracia. Más en estoy días donde crecen los discursos de odio. Donde crece la creencia que el adversario es un enemigo a erradicar. No es algo que pase solamente en Argentina, pero hoy más que nunca tenemos que seguir afianzando ese proceso de memoria, verdad y justicia"

El ministro recordó el próximo aniversario de la democracia en el país. Este 2023 se cumplirán 40 años desde la última dictadura, en la cual se experimentó una pequeña parte del exterminio sistematizado que sufrieron judíos, gitanos, disidencias y mestizos entre el pueblo alemán y los países ocupados por los nazis.

Los periodistas presentes ante Soria se centraron en la consigna de la Justicia, puesto que la Corte Suprema está bajo la lupa de la comisión de juicio político de Diputados.

"Ayer fue la primera reunión de la comisión de juicio político", expresó el ministro, quién enmarcó al echo como un "suceso histórico". "Nos tiene que llevar a la reflexión. Si queremos tener una justicia más independiente, más imparcial, que se ponga a trabajar en lo que quiere el pueblo argentino. O si queremos tener a los jueces que viajan a Lago Escondido; o los que se ponen a chatear con ministros de la oposición adelantándoles como van a fallar".

"Si vamos a tener jueces honestos, independientes e imparciales; o vamos a tener a estos verdaderos mercenarios pintados de amarillos y disfrazados de jueces que hacen política con una toga puesta en un palacio de justicias".

Es probable que mientras se desarrolle el trabajo de la comisión de juicio político llegue una instancia en la que los jueces podrán ir a prestar su testimonio, pero Soria no cree que vallan: "Tenemos que entender que hay un defecto de nacimiento en esta cuestión. Son jueces que la mitad de los cuatro fueron puestos por un personaje nefasto que está prófugo en Uruguay. Tenemos que tomar conciencia, "Pepín" Simon Rodríguez, con Mauricio Macri por decreto eligió a dos amigos y los puso a manejar la justicia argentina a través de la Corte Suprema".

"Por eso después vemos estos mensajes de texto entre la mano derecha del presidente de la corte con un ministro como D'Alessandro, uno de los viajeros al Lago Escondido".

En cuanto al comportamiento de la oposición, que opinaron que pedido de juicio político a los ministro de la Corte Suprema es una "cortina de humo, un circo, para no hablar de otros temas", Soria afirmó que la justicia come de la palma de la mano de ese sector político y no les conviene que se independice ese poder.

"Estos jueces corrompidos son los que viajan con ellos (la oposición) a Lago Escondido; son los que sacan fallos insólitos; son los que armaban junto a Mario Negri las tapas de Clarín para distraer la atención de todo el pueblo argentino, mientras su jefe, Mauricio Macri, nos endeudaba a las futuras generaciones de argentinos y argentinas. Esto es lo que pasó durante los cuatro años de macrismo. Y obviamente a ellos no les interesa participar de un juicio político y hablan de ataques a la justicia porque consideran que está justicia es de ellos. Me encanta que estén preocupados".