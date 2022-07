El municipio de Zárate defendió el estacionamiento medido

El secretario de Gobierno del municipio de Zárate, Juan Manuel Arroquigaray, y el concejal del Frente de Todos Ariel Ríos defendieron la implementación del sistema de estacionamiento medido y brindaron algunas aclaraciones ante las críticas surgidas en los últimos días.

Por el momento, no hay fecha definida sobre cuándo estará operativo el sistema para el cobro del estacionamiento, pero las autoridades remarcaron que no será de un día para otro, sino que se desarrollarán campañas de difusión para que los vecinos conozcan cómo será la modalidad y puedan adaptarse al proceso. En ese sentido, revelaron que la medida no tiene un fin recaudatorio y que, por tal razón, no saldrán a multar a los vecinos inmediatamente después de que comience a funcionar el sistema.

“Antes de la pandemia se tuvo que suspender el servicio y después se retomó; se evaluó que es necesario, para un ordenamiento del tránsito y la movilidad urbana, que haya una rotación en la zona de estacionamiento”, señaló Ríos, y agregó: “Nadie puede dudar, por el diseño de la ciudad, que se necesita el estacionamiento medido como una de las herramientas. Hoy nos pasa que no hay zona de estacionamiento, en las horas pico es casi imposible transitar y estacionar porque no hay reglas”.