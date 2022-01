“El objetivo de Vidal era debilitar a los dirigentes gremiales y cerrar el Astillero”

En el marco de la Gestapo antisindical macrista que recientemente se puso en evidencia mediante la publicación de escandalosos videos, ahora se conocieron nuevos documentos de la mesa judicial bonaerense que demuestran que el gobierno de María Eugenia Vidal tenía como uno de sus blancos favoritos al Astillero Río Santiago.

En el día de ayer se conocieron una serie de documentos donde se detallan los ataques planificados hacia los sindicatos, los salarios, los trabajadores y los derechos laborales que se tejían en su paso por el Ejecutivo.

En el documento, que es casi un manual para de­sacreditar a los obreros y su representación gremial, queda clara la planificación con golpes hacia los trabajadores en los dos planos que mejor se movía Cambiemos: el mediático y el judicial.

Por un lado estaba la llamada “Agenda Integral”, la cual consta de tres puntos que en su conjunto buscaban quebrar la resistencia de los operarios y su gremio para bajar los salarios y flexibilizar sus condiciones de empleo. Esas tres aristas eran la económica, la judicial y la pública.

En la económica se detallan los derechos laborales a recortar: comedor, vacaciones, partes del sueldo, jubilaciones, los “dispensados”, la nocturnidad y las licencias gremiales. Más tarde llegarán los despidos y hasta se habla de un cierre total.

En las otras se preveía una primera denuncia en los juzgados, que sería filtrada a los medios y luego reforzada por una denuncia de asociación ilícita, que también llegaría a los medios afines para “convencer” a la opinión pública.

El objetivo era ATE Ensenada y las gestiones anteriores de Astilleros. Pero no se quedaba ahí; de hecho, buscaba disciplinar a todos y extender los juicios hacia los operarios. Es más, en los documentos que circulan se le pide a los funcionarios de turno “proactividad para recepción e investigación de posibles ilícitos”, y recomienda una serie de “denuncias penales de hechos ilícitos”.

También pide que se filtren en off hipotéticas “amenazas” de trabajadores a directivos y supuestos “discursos que atenten contra el orden democrático”.

“El objetivo siempre fue el cierre del Astillero”

En declaraciones a diario Hoy, el secretario General de ATE Ensenada y delegado en Astillero Río Santiago, Francisco “Pancho” Banegas, dijo no estar sorprendido ya que “lo dijimos durante la gestión de Vidal y lo decimos ahora, esta situación hacia la organización gremial, después del golpe de 1976 es algo nunca visto. Se buscó debilitar el Astillero pero no venían por un dirigente, venían por toda la organización gremial y los trabajadores”.

El dirigente relató a este medio que hubieron “denuncias infundadas; se avanzaba sobre las vacaciones, el cobro de premios, el aumento salarial, para ellos era un privilegio para no­sotros eran derechos. Buscaron cortarnos las licencias gremiales, no pagar los salarios a los dirigentes, las retenciones que eran derecho de los trabajadores, es decir, debilitar a la organización gremial”.

Así mismo, agregó que “salimos a la calle a defendernos para que no cierren nuestros puestos de laburo porque lo que nos hicieron era paralizar las obras para el cierre del Astillero. El objetivo era el desprestigio, tratándonos de vagos, que no hacíamos nada, que perdía dinero la Provincia y creo que ese fue el objetivo claro, cerrar el Astillero. Había que resistir y resistimos, entregando todo, eso nos ha hecho víctimas de la política y de la Justicia, y le pusimos el pecho y salimos adelante. Ahora con este nuevo gobierno nuevamente estamos avanzando, no con la rapidez que nos gustaría pero viendo cambios alentadores”.

En cuanto a los dichos del exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, en torno a conformar una Gestapo para perseguir a los gremios, Banegas sentenció: “Es repudiable. Me sorprende semejante comentario de un funcionario que cuando vos te sentabas a hablar venía con el discurso del diálogo, de a resolver los problemas consensuando, y con las actitudes demostraban lo contrario”.

“Esperamos que esto no se repita más y que la Justicia investigue y todos los que tenemos casusas sean invalidadas porque no tienen sentido después de ver lo que vimos”, finalizó.