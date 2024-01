El panorama electoral en Estados Unidos: “Trump parece más invencible de lo que es”

Los norteamericanos elegirán a su próximo presidente el próximo 5 de noviembre. Pero el proceso electoral arrancó en Iowa, donde se dio inicio a la primaria del Partido Republicano para definir al candidato que buscará llegar a la Casa Blanca.

Para elegir a su candidato, los dos partidos (Republicano y Demócrata) abrieron un proceso de primarias que comenzó el pasado 15 de enero en Iowa para el Partido Republicano y el 3 de febrero en Carolina del Sur para el Partido Demócrata.

Desde ese momento y hasta principios de junio, cada uno de los 50 estados y territorios de los Estados Unidos van convocando elecciones primarias o caucus (un tipo de asambleas) casi semanalmente para elegir al candidato.

Cada estado funciona diferente y con sus propias reglas, por lo que quién puede votar en las primarias o participar en los “caucus” varía en función de dónde se estén celebrando.

En realidad, las primarias no son unas elecciones directas, sino que los ciudadanos eligen delegados partidistas que los representarán en las convenciones que los dos partidos celebrarán en verano para proclamar a sus candidatos.

La Convención Nacional Republicana será del 15 al 18 de julio en Milwaukee (Wisconsin), mientras que la Convención Nacional Demócrata tendrá lugar del 19 al 22 de agosto en Chicago (Illinois).

Con la proclamación de las dos candidaturas, termina la contienda interna y empieza oficialmente la campaña electoral a la Casa Blanca.

Para llegar a ese momento, de todos modos, queda un largo camino. En ese marco, diario Hoy habló con el politólogo y director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad Di Tella, Juan Negri, quien explicó: “En lo que respecta a los republicanos, Donald Trump con sus triunfos en Iowa y New Hamp­shire se encamina a ser el candidato de dicho espacio, y Joe Biden, como actual presidente que busca una reelección, será el candidato de los demócratas”.

“Por lo que pasó en la toma del Capitolio, Trump está acusado de sedición, de levantarse contra el Estado, y ha habido fallos en los que algunos estados dicen que no puede estar en la boleta, pero creo que la Corte en algún mo­mento va a permitir que sea candidato porque sería un nivel de tensión muy grande”.

Por el lado de Biden, contó que “en general, cuando hay un presidente que busca la reelección, la primaria es un trámite, y todo pareciera indicar que Biden, pese a que hay un par que han anunciado que quieren ser candidatos, como es el caso del congresista Dean Phillips, y la otra es la escritora Marianne Williamson, son candidatos menores, hay un acuerdo tácito en que sea el candidato Biden, a menos que él mismo decida bajarse porque tiene 81 años y en su momento cuando asumió en 2021 había dicho que iba a estar un solo mandato, pero después anunció sus intenciones de quedarse y va a ser el candidato”.

“Todos los presidentes sufren un proceso de desgaste. Biden está grande, los números no son estelares, pero no es profundamente impopular, pero sí diría que tiene números regulares de aprobación y aparece como un presidente débil, el consenso es que Trump va a ganar, pero para mí falta mucho todavía y hay que ver como evoluciona la economía y el desempleo”, advirtió el politólogo.

En esa misma línea, agregó: “Ojo que Trump parece más invencible de lo que es, las dos presentaciones en 2016 y 2020 sacó menso votos que el partido demócrata. En 2016 termina ganando por el colegio electoral pese a que Hillary Clinton terminó sacando más votos, pero menos estados y en 2020, Biden sacó más votos que Trump, entonces no es invencible”.

“Trump domina el partido republicano, tiene una base súper fiel y es favorito, pero no creo que el partido esté ganado y hay que ver cómo juega la controversia asociada a lo ocurrido en el Capitolio”, enfatizó Negri.

En cuanto a los temas sobre los cuales se basa la decisión electoral, el especialista argumentó: “La política exterior juega un rol secundario a menos que Estados Unidos esté involucrado en algo dramático, la discusión va a ser la economía que no le fue estelar a Biden, no diría que fue un desastre ­porque heredó un país en la pospandemia, inflación, y no diría que fue un desastre, pero hoy es un presidente razonablemente impopular”.

En cuanto a la relación con nuestro país, según quién logre llegar a la Casa Blanca en noviembre, Negri apuntó: “Para Argentina concita atención por razones obvias, pero es muy irrelevante a los ojos de los Estados Unidos. Está claro que para nuestro país influye como lo hizo en su momento cuando Trump dio su apoyo a Macri en las negociaciones con el FMI, e imagino que el gobierno de Milei se siente más cómodo con un gobierno de Trump”.