El Papa Francisco aseguró que “vamos perdiendo la raza política”

El Papa Francisco brindó una entrevista al Canal C5N, al colega Gustavo Silvestre, donde, lejos de “esconderse”, no esquivó a la hora de dar su opinión sobre la actualidad de la política ar­gentina.

En ese sentido, apeló a una historia personal donde relató: “Hay imágenes que no puedo olvidar. Mi abuelo que vivía en una casa vieja de dos patios, tenía en el fondo un taller de carpintero y venía a traerle las anilinas Elpidio González (vicepresidente de la Nación 1922-1928) y los dos tomaban té con vino, mi abuelo era profundamente antiperonista y radical del ’90, se vestía de polaina, galera y bastón, la pertenencia radical no la negociaba, un irigoyenista de aquellos, y yo veía esos políticos. A los 8 años fuimos con un tío al acto de Plaza Francia del ’45 y ahí no quiso ir Rubéns Íscaro del Partido Comunista, porque no quiso entrar en trenza y fusionar su identidad, tengo recuerdo de esos políticos, de Clelia Íscaro, que era muy amiga de Mario Cafiero, y ayudan a que la movilización de las mujeres fuera para pedir por sus derechos, me enseñó tanto sobre cómo se hace la verdadera política, el arte de presentar un proyecto y convencer al otro”.

“Tuvimos políticos de raza, Irigoyen, Balbín, tuvimos presidentes de raza y nos vamos perdiendo lo que es la raza política, que es un servicio... no es una fracción electoralista que a veces da vergüenza ver la cantidad de divorcios políticos que tienen muchos, que pasaron por este o aquel partido y se presentan como salvadores de la Patria”, cuestionó el Sumo Pontífice.

En ese sentido, agregó además: “Cuando te presentan al hombre, yo digo bueno pero mostráme la identidad, cómo fuiste creciendo, hay identidades que las tenés o no, la pertenencia religiosa o la pertenencia política no es un traje que cambiás todos los días, la llevas adentro, es una pasión”. “El odio es la destilación de lo que producen algunos malos políticos y confundimos el odio a los políticos con el odio a la política, y la política es noble, la acción política es noble, es una vocación de construcción de la Patria, y si una la usa mal y la corrompe con su conducta, provoca la reacción”, sentenció.

En otro tramo de la política, dio un contundente mensaje: “Júntense para hacer algo por la patria”. Por otra parte, afirmó que a los argentinos “nos encantan las internas y armar una interna sobre cualquier cosa” y agregó: “El internismo nuestro es dañoso y es más fuerte que las pertenencias”.

Por último, habló del sentido de “patria” y consignó: “El que no está enamorado de su mujer no puede ser un modelo de progreso y familia, porque tarde o temprano se van a divorciar y la pregunta que yo le haría a cualquier argentino es ¿Vos estás enamorado de tu Patria o te vas acomodando? ¿Perdiste el sentido de Patria, se te murió la Patria? Hay reducciones de patriotismo a ideología y eso es malo, patriotismo es la expresión del pueblo y sobre esto subrayo la expresión de un filosofo jujeño, Rodolfo Kush, que puso al pueblo como sujeto de desarrollo del país, elabora la filosofía del pueblo, vale para todos, pero vale para la Patria”.