“El plan de Milei es crear el caos”

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, sostuvo ayer que el presidente Javier Milei quiere “generar el caos” para “abolir el Estado” y que “va en contra la Constitución porque no cree en ella”.

“Él no mintió porque se define como un anarco capitalista; es decir, alguien que busca generar el caos para abolir el Estado. No es republicano, no cree que el Estado tiene que ser eficiente y reducido, sino que tiene que eliminarlo en una sociedad donde no haya derechos, sino un sistema de intercambio”, dijo la exlegisladora en declaraciones a la prensa.

La dirigente opositora consideró que para avanzar con su plan el jefe de Estado necesita otra moneda que no sea el peso, lo que pone en evidencia que “tampoco cree en los municipios, ni en los estados provinciales, ni en el Congreso, ni en nada”. En este punto, lamentó que “nadie fue a buscar al diccionario lo que significa esta definición de anarco capitalista”, un término con el que se autodefine Milei.

“Es una especie de darwinismo social que termina en el caos porque él (Milei) adiciona a esta utopía libertaria la estrategia política: ellos tienen un plan, por eso dicen no la ven, que quiere decir vamos por la destrucción del Estado, por la extinción de las clases medias profesionales”, mencionó.

Por último, se refirió sobre el ajuste a la “casta” que despliega el jefe de Estado y consideró que “él llama casta es la escuela pública, es el sistema público de salud, así que no se confundan, no son solo los ñoquis o un estado sobredimensionado”.