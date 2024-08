El precio de la soja cayó a niveles históricos

El precio de la soja llegó este martes a cotizar a $349 dólares por tonelada en los mercados internacionales, la más baja de los últimos 18 años. Esto supone una pésima noticia para el Gobierno nacional, ya que se trata del principal producto de exportación del país.

En cuanto al impacto en las reservas del Banco Central, un informe de la consultora Econviews destacó que el promedio de precios de la oleaginosa de los últimos 20 años es de $530 dólares, 30% menos que el actual. En tanto, a comienzos del 2022, la tonelada de soja promedió los $600 dólares.

“Si miramos otros cultivos, los resultados no cambian. El trigo casi 30% debajo de su promedio histórico y el maíz 35%. No es el único factor en juego, pero, aunque el sector agro liquidó divisas en julio, no alcanzó para evitar que caigan las reservas en la Argentina. La caída de los precios internacionales también complica la acumulación de dólares”, se explayaron en el reporte.

Por otro lado, el contexto internacional no ayuda. Aunque se espera que Estados Unidos baje la tasa de interés y debilite el dólar, el temor a una escalada bélica en Medio Oriente que lleve a una recesión global alejó cualquier repunte en el precio de la soja.

En este camino, existen 32 millones de toneladas guardadas en silobolsas, lo que representa el 67% de la cosecha 2023-2024, según el último informe de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro Exportador de Cereales (CEC).