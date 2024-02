El Presidente no aumentará el salario mínimo por decreto

El Presidente Javier Milei rechazó el viernes la posibilidad de fijar un nuevo salario mínimo, vital y móvil por decreto, tras las frustradas negociaciones con los gremios y empresarios, en la que el Ejecutivo no medió y se cayeron las conversaciones entre las partes. Además, el jefe de Estado descartó realizar una convocatoria a una paritaria nacional docente.

“Eso de estar fijando precios mínimos no nos gusta. Esa es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus em­plea­dores. No creo en que un político pueda determinar un decreto a mano”, planteó el jefe de Estado.

“¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio? Acá el profe (José Luis) Espert me acaba de hacer el símbolo que usaban los emperadores romanos cuando mandaban a matar al gladiador”, insistió el liberal y argumentó: “La educación, la salud y la seguridad son responsabilidad de las provincias. País federal”.

Las precisiones de Milei se dieron apenas un puñado de horas después de que los gremios, empresarios y representantes del Ministerio de Trabajo no logren consensuar un incremento sobre el piso salarial. En el cónclave, los sindicatos pidieron un incremento en torno al 85 % con el objetivo de llevar el salario mínimo de $156.000 a $288.600, aunque la CGT pidió elevarlo por encima de la Canasta Básica Alimentaria valuada en $596.000. Del otro lado, los empleadores no hicieron propuesta alguna mientras que el Gobierno no se involucró en el debate.

Tras la frustrada negociación y la decisión del Presidente, la central sindical expresó su rechazo y anticipó que tiene la “facultad” de desplegar nuevas medidas de fuerza. “No sé la fecha, pero la CGT está facultada para tomar nuevas medidas”, contestó el gremialista Pablo Moyano.

Adiós a la paritaria docente

En medio del conflicto con los docentes, el Ejecutivo reiteró que no transferirán dinero para el Fondo Nacional de Incentivo Docente al considerar que no hay ninguna ley que obligue al Estado Nacional a hacerlo ni convocarán a una paritaria para definir el salario mínimo docente.

“La paritaria docente nacional como está no existe, lo que sí va a pasar es que se junten las partes para intentar destrabar el conflicto y se inició la parte administrativa para realizar esa reunión”, informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su contacto habitual con periodistas en Casa Rosada.

Ante la nueva negativa, los gremios docentes desplegarán asambleas para analizar el escenario y definir posibles medidas de fuerza. “Se viene un inicio de clases complicado”, anticiparon.

Milei: “El momento más duro será entre marzo y abril”

El Presidente Javier Milei reafirmó en la jornada del viernes que el Ejecutivo está logrando bajar la inflación que, de acuerdo con sus estimaciones, en las dos primeras semanas de febrero acumuló un 10 %, por lo que podría cerrar el mes por debajo del 20 %. Además, adelantó que Argentina “tocará fondo” entre marzo y abril, para luego “empezar a rebotar”.

“Siguiendo las estimaciones del FMI, el momento más duro será entre marzo y abril y, a partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año y, cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante”, dijo el Presidente este viernes.

El jefe de Estado destacó la caída de la inflación (cayó del 25,5 % en diciembre al 20,6 % en enero) y lo vinculó a los efectos del DNU 70/2023. “Estamos logrando bajar la inflación. Íbamos a una inflación del 17.000 % porque la inflación mayorista dio 54 %. Logramos que la de diciembre fuera de 25 % y que caiga a 20 % en enero, cuando enero estacionalmente juega en contra y repetir el mismo número hubiera sido un buen número”, celebró Milei.

Respecto al índice de este mes, el mandatario dijo que los datos “vienen al 10 %” según los indicadores de alta frecuencia y subrayó que la política de baja de inflación es “fuertemente progresista”. “Somos los campeones del progresismo. El impuesto que más daño le hace a la gente es la inflación y nosotros evitamos la hiperinflación”, dijo.