El Presidente promulgó la ley de IVE

Más de tres décadas y media pasaron desde la primera marcha al Congreso de un movimiento organizado de mujeres en reclamo del aborto legal. En aquella ocasión, la manifestación se dio en el año 1984.



Sin embargo, a horas de culminar el 2020, el 30 de diciembre, ocurrió un hecho histórico en el país: el Senado convirtió en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). De esta manera, la Argentina se sumó a la lista de las naciones que permiten el aborto legal, que está compuesta por 66 países. La votación arrojó un resultado con 38 votos afirmativos, 29 negativos y una abstención.



Finalmente, ayer el Presidente Alberto Fernández firmó el decreto que promulga la ley de IVE, la 27.610, en el marco de un acto que él mismo encabezó en el Museo del Bicentenario. Luego de su publicación en el Boletín Oficial, tendrán que pasar ocho días corridos para que entre en vigencia. También fue promulgada la ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como “Plan de los 1.000 días”.



Por su parte, el jefe de Estado consideró que “tenemos una mejor sociedad, más igualitaria. Hoy empezamos a ­escribir otra historia, que es la de buscar más derechos”.



“Hoy (por ayer) es para muchas mujeres la culminación de un tiempo de lucha. Durante muchos años bregaron para que el aborto deje de ser un delito y obliga a muchas mujeres a la clandestinidad, a exponerse a todos los riesgos que eso conlleva”, aseguró Fernández.



Por su parte, el Presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.



La ley de IVE determina que, “en ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive, del proceso gestacional”. Una vez pasado ese lapso de tiempo, solo se podrá acceder al aborto si la gestación fuera a causa de una violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante. Además, tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento.

“Un día memorable”



Daniel Gollan, titular de la cartera sanitaria bonaerense, apuntó, en diálogo con Red 92 y Diario Hoy, que la jornada de ayer fue “para la salud un día ­memorable, y para los derechos de las mujeres también”.



Al respecto de este tema en el territorio provincial, el ministro señaló que “va a haber muchas mujeres que no van a morir por esta causa. Va a haber entre 18 y 20.000 mujeres bonaerenses que no van a tener que pasar por un aborto clandestino, que lo van a poder hacer con todas las medidas de seguridad”.



“Es una cuestión de equidad y que tiene que ver con la salud pública. Va a impactar mucho y bien”, dijo, y detalló: “Vamos a ahorrar mucho dinero y, lo más importante, vamos a ahorrar vidas”.

“Una conquista de derechos”

En diálogo con Red 92 y diario Hoy, la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, previo a ingresar al Museo del Bicentenario para el acto en el que se promulgó la IVE, se manifestó al respecto y aseguró que se trata de “una conquista de derechos que va a empezar ya a ser política pública, una vez publicada la ley. Es una larga deuda de nuestra democracia y del sistema de salud con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y con las decisiones reproductivas”.



“Hay un Estado que va a abrazar y que va a acompañar esas decisiones para continuar una gestación, si lo decidió, con la ley de los 1.000 días, o para interrumpirla, si esa es la decisión que las mujeres tomaron. Hoy tenemos una mejor democracia que la que teníamos hasta hace unos días”, sentenció.

Mientras, afirmó que en la provincia de Buenos Aires “ya estamos implementando el protocolo de los abortos que son legales, que son los de las causales”.



“Estamos en condiciones de que esta ley se implemente porque lo único que hace es agregarle las 14 semanas de gestación. Es una práctica sencilla, ambulatoria y medicamentosa”, agregó.

Una sociedad “un poco más justa”

Al ser consultada por este multimedio, la intendenta del partido bonaerense de Quilmes, Mayra Mendoza, opinó que la sociedad “comienza a ser un poco más justa. Sabíamos que el peronismo gobernando es quien garantiza y amplía derechos, y lo hemos logrado”. También precisó que “en todo momento el Estado nos va a estar acompañando”. “Esto es el derecho a la salud de las mujeres”, aseguró.

“Una ley muy esperada”

En el marco de la promulgación de la ley de IVE, Mara Brawer, diputada nacional por el Frente de Todos en CABA, expresó a este multimedio que ayer fue “un día muy importante en nuestro país. Se sanciona una ley muy esperada y muy deseada fundamentalmente por las mujeres y por todos aquellos y aquellas que luchamos por la ampliación de derechos, por una vida digna, por una vida donde podamos disponer de nuestros cuerpos, podamos planificar nuestras familias y no ser obligadas a morir en la clandestinidad, a enfermarnos, a tener embarazos no deseados”.



“Las mujeres, a partir de hoy, tenemos el derecho a decidir abortar o no. Y el Estado se hace cargo de garantizar este derecho, tanto el de continuar con un embarazo a través de la ley de los 1.000 días como el derecho a interrumpirlo, a través de la IVE”, sostuvo. Y agregó que la jornada de ayer “nos tiene que enorgullecer porque Argentina pasa a ser parte de los países que entienden que la maternidad no puede ser forzada.

Que las mujeres tenemos que disponer de nuestra sexualidad libremente, que nadie está obligado a abortar, todo lo contrario”.

“Plan de los 1.000 días”

Durante el acto en el que se promulgó esta ley y la de IVE, Alberto Fernández indicó que “si alguna vez una mujer tuvo el dilema de ser madre porque no sabía si podía hacer frente al costo médico que significa afrontar un embarazo o el costo que significa darle alimentos en sus primeros años de vida a su hijo, ese dilema lo terminamos con la ley de los 1.000 días”.