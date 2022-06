El presidente respaldó a Cristina y pidió la renuncia de Kulfas

Alberto Fernández respaldó los dichos de Cristina Fernández de Kirchner quien acusó a funcionarios del ministerio de Producción de enviar mensajes en off a la prensa.

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos", afirmó la vicepresidenta.

En ese sentido, el presidente acompañó la postura de Cristina Kirchner y escribió en su cuenta de Twitter: "Es éticamente reprochable hablar en off en desmedro de otro. Así siempre lo he expresado públicamente. No avalo esos procederes y comparto el malestar expresado por Cristina. El debate que debamos dar, démoslo con responsabilidad".

Además, al igual que la vicepresidenta, compartió el comunicado emitido desde la empresa Energía Argentina y aseguró que confía "en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Néstor Kirchner".

En el marco de esta fuerte interna que parece no cerrarse, desde casa Rosada aseguraron que Alberto Fernández le pedirá la renuncia al ministro de Producción, Matías Kulfas. De todos modos, el jefe de Estado aún no oficializó el pedido.