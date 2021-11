El Presupuesto La Plata 2022 será de $ 27.000 millones y habrá un aumento de Tasa SUM del 40%

La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Deliberante platense, con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, dio despacho afirmativo (tiene mayoría propia) al proyecto de Presupuesto 2022 y a las modificaciones a la Ordenanza Fiscal Impositiva. Ambas iniciativas serán votadas el próximo 6 de diciembre, es decir, con la actual composición en el recinto.

El anuncio del envío de la “ley de leyes”, lo hizo el propio jefe comunal un día después de las elecciones legislativas. Se trata de un cálculo de recursos de más de “27.000 millones, lo que representa 10.000 millones más (alrededor del 61%) que lo que se había proyectado para el corriente año.

El expediente cuenta con más de 400 páginas y allí hace hincapié en el contexto actual de crisis que viene atravesando el país desde la irrupción de la Covid-19, lo cual impactó de lleno en la diagramación del Presupuesto 2022, cuyo monto exacto es de $27.127.460.479,31.

La presidenta de la Comisión de Ha­cienda, la edil Carla Fernández, dijo a diario Hoy que “esta modificación busca favorecer a los sectores productivos con un programa de reactivación económica y generación de empleo e impulso de la obra pública. Está financiada 100% con recursos propios, ya que no tenemos ningún programa firmado con Nación ni Provincia”.

“Se va a ver reflejado en Producción con el programa La Plata Reactiva y en Espacios Públicos y Obras públicas, que juntas alcanzan los $13.000 millones. Las obras tienen que ver con infraestructura vial que mejora la conectividad entres las localidades, como la 650 en Sicardi, la 66 Los Hornos, la 38 en San Carlos, y lo que son calles internas. Además estan los trabajos hidráulicos complementarios y el plan de obras en ciclovías”, explicó.

Así mismo, Fernández remarcó que “otra Secretaría importante es la de Políticas Públicas, Seguridad y Justicia donde se ve una fuerte inversión principalmente en cámaras de seguridad, ampliación de la guardia urbana, inversión en salud con el SAME y centros de atención primaria”.

Se viene un aumentoen la Tasa SUM

Las modificaciones a la Ordenanza Fiscal Impositiva contemplan un incremento del 40% en las Tasas por Servicios Urbanos Municipales (SUM).

La Tasa de Seguridad e Higiene, que afecta directamente a las actividades comerciales, se calcula como una alícuota sobre el nivel de facturación y plantea subas de su topes de hasta el 40%: pasan de 3.200 a 4.500 pesos.

Así mismo se incorporan nuevas exenciones a los beneficiarios del Procrear y a los propietarios de los vehículos eléctricos e híbridos.

“Estas modificaciones impositivas son del 40% promedio en Tasa SUM. Entendiendo la dificultad de los ciudadanos, sigue estando como todos los años por debajo de la inflación que va a terminar siendo superior al 54%. Lo que también quiero destacar que van a seguir eximiendo de las tasas a los sectores afectados por la pandemia y a aquellos que generen nuevas inversiones generadoras de puestos de trabajo”, aclaró Fernández.

Los concejales opinaron con el diario Hoy

Gastón Crespo(concejal del GEN)

“El Presupuesto es de más de 27.000 millones, tiene grandes inversiones en áreas sensibles como Desarrollo Social, Obras Públicas, Seguridad, una inversión importante en Educación, sobre todo en infraestructura, en el servicio de comedores escolares y en Cultura. Hay una serie de trabajos proyectados para el año que viene, ya sea pavimento u obras hidráulicas. Es un Presupuesto muy importante, que va a ser de una gestión mucho más visible en el territorio a través de la obra y políticas públicas. En materia impositiva, solo se va a dar un aumento de la Tasa SUM de alrededor del 40% que es muy por debajo de la inflación. Hay muchos impuestos a comercios y empresas que por la situación no se van a aumentar”.

Luis Arias(concejal electo Frente de Todos)

“Lo que más nos llama la atención es la enorme cantidad que se gasta en publicidad en diversas áreas que no la necesitan, como Mercado Central y Salud, con recursos presupuestarios vinculados a la publicidad que no la requieren demasiado. Lamento que no se discuta con la nueva integración del Concejo, no sé a qué responde ese apuro cuya rendición de cuentas responderá con otra gestión de concejales”.

Guillermo “Nano” Cara (vicepresidente de la Comisión de Hacienda del HCD)

“El Presupuesto se explica con una suba de tasas exorbitante, con un tinte regresivo, porque muchas propiedades van a cambiar de escalafón. No solo se modifica el monto a las partidas, sino que además, al modificar el valor fiscal, muchas pasan de las categorías más bajas a las medias altas. Que el intendente tenga una postura tan fiscalista nos parece que va muy en contra de lo que debería pensar para defender al vecino. Con el crecimiento de ESUR, que se convierte en la empresa más cara del país, somos la ciudad que mas paga per cápita y con la deficiencia que tiene a la hora de cumplir con su servicio”.

Yanina Lamberti (concejala del Frente de Todos)

“La distribución no es homogénea. Hay un incremento muy grande en la Secretaría de Gobierno, y otro importante en Educación y Cultura, ya que la Provincia va a estar aumentado el Fondo Educativo y el Servicio Alimentario Escolar. Otra Secretaría que incrementa es la de Coordinación Municipal, y la Secretaria de Producción tiene un leve aumento pero ha ido a la baja hace varios años porque en 2020 la vaciaron. Están las Secretarías castigadas como la de Desarrollo de la Comunidad, donde le quitan un 0.57%, Obras un 0.89 pintos, Salud 0.48 puntos menos, y Espacios Públicos 0.96 puntos menos”.