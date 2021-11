El presupuesto para 2022 será de 3,14 billones de pesos

Mañana a las 15, el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, finalmente desembarcaría en la Cámara de Diputados bonaerense para explicar a los responsables de las diferentes comisiones la previsión de gastos para 2022.

La reunión debió ser el jueves pasado, pero desde la oposición se negaron a recibir a López sin conocer la letra de la ley de leyes (ver aparte) y remarcaron que “llamó la atención que el gobernador diga que no hay interlocutores, cuando ni siquiera presentó el proyecto”.

El desconocimiento de los legisladores no oficialistas marca el hermetismo con el que el gobierno provincial ha manejado el Presupuesto 2022, pero diario Hoy pudo reconstruir algunos de los ejes sobre los que correrá el texto que este mismo lunes podría ser presentado en la Cámara baja bonaerense.

López señaló a comienzos del mes pasado que el presupuesto buscará “avanzar en los problemas y déficits estructurales de la Provincia, sobre todo en términos de infraestructura vial, hídrica, edilicia, equipamiento para el área de seguridad y sanitaria”.

Tras dos años de pandemia, en donde las obras de salud y educación tuvieron casi una prioridad absoluta, se estima que para el año que viene el presupuesto priorice las partidas destinadas a la seguridad, a las que se sumarán unos 150.000 millones más que en el año en curso. Para ello se destinará más dinero a las obras inherentes al sector, a la Policía bonaerense y a los materiales que utilizan en sus labores diarias.

Así como la pandemia marcó durante toda su extensión el alineamiento entre Nación y Provincia, lo mismo pasará con las previsiones de gastos para ambas administraciones, que estiman una inflación del 35% para el año (10 puntos menos de los que cerrarían el acumulado de 2021), mientras que la pauta de crecimiento está situada en torno al 10%, según la previsión del Gobierno nacional.

La ley de leyes tiene presupuestados 3,14 billones de pesos para el próximo año, casi un 50% más que el cálculo de recursos y gastos de 2021, en los que estarían incluidos los pagos por vencimiento de deuda, equivalentes a casi 200 millones de dólares.

Cabe señalar que el gobernador resaltó durante su almuerzo con los intendentes oficialistas que, “en términos de lineamientos, el presupuesto tiene como propósito la reconstrucción de la Provincia”, y aseguró que “hay un piso importante en obra pública con una distribución ligeramente distinta”.

Dos iniciativas que verían crecer sus partidas serían el Fondo Fiduciario Vial, destinado a la ejecución de los planes y proyectos destinados a la construcción de rutas, y el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), cuyo objetivo es el financiamiento total o parcial de obras públicas en los municipios.

Este último fue un pedido de los alcaldes durante el almuerzo que compartieron esta semana en el Salón Dorado y, sobre este punto, Kicillof indicó que “hay que fortalecer la capacidad de los municipios para preparar proyectos, y al mismo tiempo creemos que es un instrumento que permite descentralizar una parte importante de la ejecución”.

Como en cada año, habrá que ver qué sucede con la modificación de los Coeficientes Únicos de Distribución (CUD) con los que el Ejecutivo repartirá los fondos a los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires. Con cada modificación se escuchan las voces de quienes ven disminuir sus partidas, especialmente cuando esa comuna tiene un color político diferente al gobierno.

Con una pauta inflacionaria prevista del 35%, la lógica marca que los impuestos crecerán entre el 30% y el 40% y, en relación a la autorización para contraer deuda que el Ejecutivo hará a los legisladores, el mandatario se comprometió a que “no se va a aumentar el volumen de endeudamiento, sino que el objetivo es tener capacidad de refinanciar el endeudamiento que recibimos del gobierno anterior”.

El texto podría bajar mañana mismo a la Cámara de Diputados y su entrada será a través de la comisión de Presupuesto e Impuestos, ­encabezada –desde que Pablo De Jesús es el vicejefe de Gabinete bonaerense– por su vicepresidente, Daniel Lipovetzky.

Las quejas de la oposición

Desde las bancas opositoras en la Legislatura expresaron su malestar por no contar con un borrador de la ley de leyes. “Le dijimos que no nos parecía que viniera así tan rápido y sin aviso previo, porque había legisladores que debían viajar y, sobre todo, porque no teníamos una copia para la reunión”, indicó una alta fuente del bloque de la oposición.

Asimismo, indicaron que el gobierno tomó la decisión de pasar la reunión para mañana, “pero insisten en la metodología de no presentarnos siquiera un borrador del presupuesto y la Ley Impositiva porque la presentación la va a hacer el ministro”.

En ese marco, aseguraron haber indicado “en varias oportunidades” que lo ideal sería que se les entregara una copia antes y que lo presenten en la Cámara si ya lo tienen listo. “Después de revisarlo vamos a la reunión con el ministro para poder hacerle las preguntas. No tiene sentido lo que hacen, pero insisten en esta dinámica”, recalcó la fuente.