El PTS llamó a “no votar a Milei”

El Partido Socialista de los Trabajadores (PTS), que conduce la excandidata a presidente, Myriam Bregman, y que integra el Frente de Izquierda, llamó a “no votar” al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, pero aclararon que tampoco darán “ningún tipo de apoyo político ni electoral” al presidenciable de Unión por la Patria, Sergio Massa. “Seguramente millones volverán a utilizar su voto para evitar un eventual triunfo del ultra reaccionario Milei. Comprendemos esta actitud, pero no la compartimos”, expresaron y sellaron: “Llamamos a no votar a Milei, sin embargo desde la izquierda no podemos darle ningún tipo de apoyo político ni electoral a Massa”.