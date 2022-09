El Senado aprobó una declaración de repudio al ataque contra Cristina Kirchner

El Senado aprobó este jueves un proyecto de declaración en el que repudia el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1 de septiembre pasado cuando un hombre le apuntó con un arma de fuego cuando saludaba a seguidores en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

Sin la presencia de la oposición y con 37 senadores del oficialismo y aliados provinciales en sus bancas, la Cámara alta votó un texto consensuado entre dos iniciativas presentadas por legisladoras oficialistas en las que además se reclama el "pronto esclarecimiento" del intento de magnicidio y se pronunció a favor de "la paz social".

En la sesión que se llevó a cabo sin la presencia de la Vicepresidenta y conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, se aprobó un texto en el que el pleno de la Cámara expresó "su más enérgico repudio al intento de magnicidio" y manifiesta "su absoluta solidaridad con la señora Vicepresidenta y su familia".

"Este cuerpo también exige el pronto y completo esclarecimiento y la condena de los responsables de este hecho lamentable que empaña la vida en democracia" y "exhorta a toda la dirigencia y a la población a buscar los caminos que conduzcan a la paz social", añade el texto votado.

El jefe del interbloque del Frente de Todos (FdT), José Mayans, lamentó la ausencia de la oposición al sostener que "dicen que quieren hacer política" y el Parlamento es el lugar "donde se habla de política" aunque destacó "el gesto valioso" de acudir al Senado la noche del ataque.

Mayans se preguntó "a qué le teme la oposición", dijo que es "un acto de intento de censura" la no asistencia ya que si no se reunía el quórum no podían expresarse y opinó que "castigan a través de la ausencia".

"Van a todos los programas de televisión y ahí siguen contra la Vicepresidenta, contra el peronismo y contra el senador Mayans", enumeró.

El senador contó que la decisión de no presentarse se debió a que en la oposición hubo "una disidencia porque la presidenta del PRO Patricia Bullrich piensa de una forma y otros piensan de otra forma" y rechazó las especulaciones electorales en torno al hecho.