“El amor que hemos desplegado ha superado ampliamente al odio que quieren instalar. Es una batalla ganada en cuanto a las cosas que tienen que ver con el amor”: esto dijo la presidenta del bloque del Frente de Todos en el Senado bonaerense, Teresa García, sobre la causa conocida como “Vialidad”.

Al ser consultada sobre las manifestaciones de apoyo de la militancia a la vicepresidenta, la legisladora afirmó que es “emocionante lo que pasa en la casa de Cristina”.

“Hay cosas que vamos a organizar. Pero en la actualidad hay una movilización espontánea con carteles en las casas y mensajes en redes. Tiene mucho que ver con lo que pasó durante la resistencia peronista”, agregó.

Con respecto al rol de la oposición en este entramado judicial, la senadora afirmó: “Ellos se comieron la curva, apostaron demasiado al odio y al desencanto”. “Hay sectores que fogonean constantemente el odio. En algunos canales de televisión dijeron el otro día: Hoy se consiguió una pena, no importa si es culpable o inocente”, indicó.

“El macrismo hizo mucho daño en la fe, en la esperanza y los sueños, pero no le ha alcanzado para silenciarnos”, apuntó.

Por último, García afirmó que la vicepresidenta “hace tiempo dijo que había que alinear salarios, tarifas, precios, jubilaciones, luego habló de funcionarios que no funcionan, dio advertencias de lo que podía venir si no corregíamos el rumbo. A mí me parece, y ella lo dijo, que no vienen por ella, vienen por el peronismo, vienen por el movimiento nacional y popular”.