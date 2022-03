“En el caso de Cambiemos hubo una intencionalidad de judicializar a gremialistas”

Hugo Blasco, exsecretario General de la Federación Judicial Argentina (FJA), dialogó en exclusiva con este diario y, consultado acerca de si estaba enterado de la existencia del informe de la UIF realizado en 2017, expresó: “En su momento no tuve conocimiento. Lo que sí sabíamos siempre es que desde el gobierno macrista, tanto a nivel nacional como en la Provincia, siempre hubo una actitud vigilante, con la idea de tratar de llevar un cúmulo de descalificaciones contra el sindicalismo”.

“Esto que surge de la Gestapo, de la reunión en el Banco Provincia y demás, que nos enteramos hace poco, es bastante insólito que un gobierno que ha delinquido en ese sentido haya dejado huellas digitales por todos lados”, añadió.

Y detalló que “ese informe en particular no lo leí nunca pero siempre tuve conocimiento de acciones de inteligencia sobre compañeros nuestros, no solo en PBA, sino también en la provincia de Córdoba, compañeros de Capital Federal; te estoy hablando de judiciales”.

Asimismo, Blasco sostuvo que “si se quiere investigar a fondo, van a aparecer un montón de documentos que prueban esa actitud permanente del macrismo, tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires, de persecución y hostigamiento a militantes sindicales en general”.

Además, el también exsecretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) apuntó que “los trabajadores en general organizados en sindicatos o agrupaciones hemos sufrido una represión por parte de Juntos por el Cambio” y agregó que “hemos tenido, por parte de la Justicia, amedrentamientos y procesamientos”.

Consideró a su vez que “en el caso de Cambiemos hubo una intencionalidad intensísima de judicializar y descalificar a dirigentes sindicales, a militantes sindicales en general, porque si hay un enemigo que tienen ellos, ese enemigo es el pueblo trabajador”.

Con respecto a las presuntas maniobras de persecución hacia sindicalistas, dijo Blasco que “durante el gobierno de Macri se hizo todo el tiempo”.