En plenario de comisiones el oficialismo y oposición se sacaron chispas

Si bien se preveía que el proyecto debería tratarse a partir de las 18 del martes, el inicio se terminó demorando y la discusión en el plenario de comisiones se inició alrededor de las 21. El objetivo del Ejecutivo era conseguir el dictamen para que el documento se debata en la Cámara baja a fines de esta semana y que pase al Senado lo antes posible.

A la jornada de ayer se llegó luego de varias exposiciones y jornadas de debate, a partir de las cuales, el oficialismo resolvió ceder en algunas cuestiones y terminó modificando algunos puntos claves del documento. Así, este martes los legisladores tuvieron que basarse en el texto ya corregido.

En medio de la expectativa, unas horas antes de que se diera inicio al plenario, el Gobierno había dejado trascender que había un principio de acuerdo con parte de la oposición, entre los que se encuentran bloques del PRO y Hacemos Coalición Federal.

Mientras tanto, a medida que los trascendidos seguían circulando, quien salió a manifestar su rechazo públicamente fue el diputado nacional Facundo Manes, uno de los últimos en hablar antes de las definiciones. “El DNU y la Ley Ómnibus tal como fueron presentados por el Gobierno no solo tensan los límites de la democracia por las formas, sino también empobrecerán aún más a los argentinos por el fondo”, dijo el legislador.

Asimismo, dejó en claro que “no es verdad que no hay oposición”, y cerró: “Mantenemos la firmeza de nuestras convicciones: sin democracia no hay desarrollo y sin un verdadero desarrollo no habrá democracia plena”.

Hasta el cierre de esta edición, el debate continuaba y las expectativas estaban puestas en el rol de la denominada “oposición light”, con la que el Gobierno mantiene más comunicación.