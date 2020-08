“Es competencia de los intendentes cumplir con las normativas”

Nació en Quilmes Oeste, en el barrio Villa Armonía, hace 44 años y es conocedor de toda la zona sur del Conurbano. Presidió el club Tucumán hasta su asunción como jefe de Gabinete del gobernador y se hizo conocido por ser el dueño del Kicimóvil, ese Renault Clio en el que, con él al volante, Axel Kicillof recorrió el territorio en busca del sillón de Dardo Rocha.

Carlos Bianco, mano derecha del mandatario provincial, acompaña desde hace más de dos décadas a quien hoy dirige los destinos de 17 millones de bonaerenses. Juntos desde fines de los años 90, desembarcaron en calle 6 y desde allí defienden a capa y espada las políticas que definen con su equipo de trabajo.

—¿Cómo describiría su relación con el

gobernador?

—Yo no soy amigo del gobernador, él es mi referente político y tengo un vínculo desde hace muchos años, pero prefiero no autodesignarme amigo, porque hay una relación institucional y política. Conozco a Axel desde el año 1998, porque fue docente mío en la Universidad Nacional de Quilmes, después di clases

con él en la UBA mucho tiempo y más tarde participé en un centro de estudios en donde él era la referencia principal. En la actualidad tengo un vínculo personal que prefiero dejar de lado. Hoy tengo una relación política e institucional, que es lo que prefiero destacar. Yo digo que una persona, para ocupar un cargo, debe cumplir tres condiciones, como decía el general Perón: lealtad a un proyecto, honestidad e idoneidad. Eso lo decía Perón, y tenía muchísima razón.

—¿Cuál es la principal característica del gabinete que usted comanda?

—El gabinete es muy homogéneo, sobre todo si uno lo compara con otros gabinetes históricos. De hecho, ha sido mostrado por la prensa como una crítica al gabinete del gobernador, y dicen: “Son todos del grupo histórico, del grupo duro del gobernador”. Porque, efectivamente, una parte importante es así, sobre todo los que tienen cargos de ministros o los que tienen un rango similar en ARBA, Banco Provincia, que nos conocemos y trabajamos políticamente desde hace mucho tiempo. Pero también hay algunos más veteranos, políticamente hablando. Después, sí es cierto que hay otros ministros que no son de la construcción histórica. Berni, Alak, Teresa García, tienen otra historia política. Pero, aun así, somos uno de los gabinetes más homogéneos de la historia política argentina. La verdad es que, más allá de si trabajamos juntos desde hace mucho tiempo o si son nuevos, también es muy homogéneo en el trabajo cotidiano y en la forma de definir las cuestiones. Resulta muy sencillo trabajar con ellos. Estamos todos arriba del mismo barco empujando para el mismo lado y cumpliendo las definiciones que da el gobernador.

—¿Cuál es su rol como capitán de ese equipo?

—Mi rol puntualmente es ser un ministro coordinador, que tiene que ver con las competencias de la Jefatura, cuya función más sustantiva es la coordinación. Con todos juego de memoria y se entiende perfectamente para qué lado vamos, que es lo que se necesita en términos de planificación y de ejecución de los proyectos. La realidad es que es muy fácil trabajar con estos ministros. Con los que conocía de antes y con los que conocí ahora.

—Pero Berni muchas veces parece llevar una dirección diferente a la del resto

—Las líneas generales de políticas y ejecución de planes se definen todas con el gobernador, y yo participo en la coordinación de esas cuestiones, pero yo tengo una excelente relación personal y de trabajo con Sergio. Es cierto que Sergio, respecto de otros ministros, tiene un perfil más alto, tiene otra historia política mucho más conocida que el resto de los que venimos trabajando hace tiempo con Axel. Pero una cosa no quita la otra: a la hora de trabajar es alguien que se ocupa personalmente de los temas en el territorio, que es parte de sus funciones. La verdad es que trabajar con Sergio es un lujo para nosotros, porque instrumenta muy rápidamente y cuida todos los detalles en la ejecución de los programas de seguridad.

—Ustedes dijeron que no querían judicializar la pandemia. ¿Qué va a suceder con los intendentes que habiliten actividades por fuera de lo que la Provincia permite?

—Nosotros estamos trabajando desde el 10 de junio con el sistema de fases, que lo consensuamos y trabajamos con los intendentes antes y durante su implementación con una consigna muy clara: cada municipio se ubica en una determinada fase con una cantidad de actividades productivas, económicas, recreativas y lúdicas permitidas, que se deben cumplir. Eso es lo que permite la Provincia, en concordancia con los decretos de necesidad y urgencia de la Nación.

En general, se ha venido cumpliendo bastante bien, es un sistema bastante dinámico que se revisa todas las semanas, e incluso se han ido sumando algunas actividades, de acuerdo a las condiciones sanitarias y epidemiológicas. Y sabemos que en algunos casos se cumple a medias y se dificulta el control, pero me parece que esto es una responsabilidad de los intendentes, en primer lugar, y después una responsabilidad social. La Provincia no tiene la competencia y no puede, en términos operativos, andar persiguiendo por todo el territorio a ver quién está en regla y quién no. Eso es competencia de los intendentes, y nosotros decimos que no cumplir con esas normativas es habilitar una ma­yor circulación de personas, y eso implica un mayor número de contagios que presiona sobre el sistema de salud, y una parte matemática de esos contagios termina en muertes. Te­niendo eso en claro, cada intendente sabe qué cosa implementar y qué no. Nosotros les marcamos el terreno y pretendemos que se muevan dentro del terreno habilitado. Es una cuestión de implementación de las municipalidades.