¿Es posible un indulto a Boudou?

El jueves, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por unanimidad, declaró inadmisible el recurso de queja que presentó la defensa del exvicepresidente Amado Boudou, y dejó así firme su condena a cinco años de prisión por la apropiación de la calcográfica Ciccone, planteando la potestad que otorga el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para que el tribunal pueda rechazar pedidos sin explicación.



Boudou mismo expresó que la sentencia “era algo que podía suponerse” de una Corte “cuyo presidente (Carlos Rosenkrantz) ha sido empleado de las grandes corporaciones y aceptó entrar a la misma por decreto”.



Diario Hoy dialogó con fuentes cercanas al entorno presidencial, legisladores y dirigentes políticos luego de la polémica decisión del máximo tribunal. Entre otros aspectos, hay un panorama que no se baraja de momento en el Poder Ejecutivo, pero que tampoco se descarta: ¿cabría la posibilidad de un indulto para Amado Boudou?

Alessandra Minnicelli

Abogada y procuradora

“El indulto es una facultad presidencial por la cual el titular del Poder Ejecutivo perdona la pena, pero no el delito. Desde el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos sostenemos que deben revisarse todas las causas armadas por el régimen macrista, producto del lawfare. La revisión debe hacerse en el marco de la convenialidad, esto es, de los convenios y tratados internacionales, en especial los relacionados con derechos humanos, independencia de poderes y debido proceso. Los tratados internacionales desde la reforma constitucional de 1994 tienen rango constitucional, y nuestro Estado de derecho debe respetarlos”.

Marcelo Koenig

Diputado nacional - Frente de Todos

“Yo estoy en contra del lawfare y la continuidad de los presos políticos en nuestro país; a favor de la democratización de la Justicia y a su separación de los poderes fácticos, como hoy se desempeña. Sin embargo, no creo que Alberto Fernández recurra a un indulto para el caso específico de Boudou”.

Guillermo Cara

Concejal de La Plata - Frente de Todos

“Entiendo que hay lawfare, una situación muy compleja en torno a la Justicia, y que el presidente de la Corte Suprema de Justicia está signado por intereses políticos, pero, en términos de pensar en un indulto, ya ha habido una expresión por parte del propio Amado que buscaba que se resolviera y se realizara por instancia judicial y no por decisión del Ejecutivo”.

Yanina Lamberti

Concejal de La Plata - Frente de Todos

“No creo que se recurra a un indulto. No es como se ha venido comportando el Gobierno. Este fallo es uno más dentro de la persecución política que ha vivido Amado, un hombre que ha hecho mucho por su gente y que está pagando justamente el haberse enfrentado a grandes corporaciones. No están cumplidas todas las instancias constitucionales y las garantías institucionales para su debido procesamiento. Hay muchas irregularidades y lamentamos mucho que esté pasando esta situación”.

“Estamos en presencia de un mensaje político de la Corte al Gobierno”

Francisco “Paco” Durañona, senador provincial del Frente de Todos, también se abrió en diálogo con este multimedio y analizó la decisión de la Corte Suprema hacia Amado Boudou, considerando que es “grave y contradictorio que el tribunal superior de justicia en la Argentina se desentienda de analizar y atender una causa en donde está en juego la libertad y el honor de quien fuera vicepresidente de la Nación, cuando hace muy pocos días no tuvo ningún problema en utilizar un recurso absolutamente excepcional y prácticamente inédito en la Argentina, como es el per saltum, que tiene solamente dos antecedentes en toda la historia del funcionamiento de la Corte, para garantizar la permanencia de dos camaristas en un lugar realmente muy discutible en cuanto a su procedencia, ya que fueron puestos a dedo por el gobierno anterior”.



“¿Cuál es el criterio que finalmente utiliza la Corte para algunos temas analizarlos haciendo uso de herramientas procesales, sin antecedentes en cuanto a su utilización, y para el caso de un dirigente importantísimo de una fuerza política que hoy gobierna la Argentina utilizar un argumento procesal que incluso es uno de los puntos que forma parte de la reforma procesal lanzada por el Presidente Alberto Fernández? Me refiero a la utilización del artículo 280 del Código Procesal, para ni siquiera utilizar una causa que llega a instancias de la Corte”, cuestionó el senador.



En esa línea, afirmó que “desde el punto de vista político, es evidente que estamos en presencia de un mensaje político de la Corte al Gobierno y a una fuerza política, principalmente en medio de un momento en donde se está analizando la reforma judicial, donde se está planteando la necesidad de contar con paridad en la Corte, es decir, mayor presencia de mujeres juezas en el alto tribunal, donde se han planteado muchas cuestiones respecto del funcionamiento de la Justicia en este último tiempo, que ha sido lastimoso”.



Durañona fue muy duro con el sistema judicial actual, afirmando que se ve “una Justicia palaciega y corporativa, donde se defienden unos a otros, con diferencias abismales con respecto al resto de los órganos de poder de la Argentina, donde no pagan impuesto a las Ganancias, donde cuando llega el momento de jubilarse no lo hacen, donde el control respecto de sus actos y su patrimonio es absolutamente limitado”.



“No por casualidad, encuestas hechas incluso por la Universidad de San Andrés, cuyo rector era el actual juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, indican que hay un 80% de rechazo de los argentinos al funcionamiento de la Justicia. Esta es una prueba de por qué suceden estas cosas y por qué hay tanto rechazo, porque es evidente que en la Argentina no existe un Poder Judicial que esté a la altura de las circunstancias que la historia y que la sociedad está demandando”, concluyó el legislador.