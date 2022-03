“Está en descenso sostenido la evolución de casos absolutos, casos graves y mortalidad”

Sandra Tirado, secretaria de Acceso a la Salud de la cartera sanitaria nacional, precisó ayer que “la evolución de casos absolutos, casos graves y mortalidad está en descenso sostenido”.

Asimismo, la funcionaria del Ministerio conducido por Carla Vizzotti, en diálogo con diario Hoy, se refirió al inicio de clases con presencialidad plena en las escuelas y también especificó los aspectos en los que trabaja y trabajará dicha cartera.

Además, consultada sobre si se puede empezar a hablar de que la Argentina pasó de la pandemia a una endemia, Tirado aseguró que “hay que esperar un poco”, aunque agregó que “mientras no aparezca una nueva variante, (el 2022) puede ser el año de la transición y que ya empecemos a convivir con este virus como convivimos con otros virus respiratorios”.

—Desde el Ministerio de Salud se informó que el país registra desde hace siete semanas consecutivas un descenso sostenido en el número de casos de coronavirus. ¿La Argentina ya superó la tercera ola de Covid-19?

—Con esa disminución de siete semanas de casos, donde a su vez tenemos una baja en la cantidad de fallecidos y de camas ocupadas de Terapia Intensiva, sí, estamos pasando la tercera ola porque es mucha sucesión de descenso y sobre todo de disminución en los casos graves. Ayer (por el miércoles) teníamos 900 (916) camas de Terapia Intensiva ocupadas por covid-19, un número relativamente bajo. La evolución de casos absolutos, casos graves y mortalidad está en descenso sostenido.

—En términos generales, ¿qué evaluación hace de la situación sanitaria del país?

—Estamos con una buena evolución en lo que hace a los casos de coronavirus; estamos con la vigilancia permanente tanto de Covid-19 como de los otros virus respiratorios. Tenemos que entender la situación que va a tener el país, de la escolaridad con la presencialidad plena, el máximo de actividad que estamos teniendo en relación a lo que fueron los dos años anteriores; eso va a generar que tengamos circulación de los otros virus respiratorios una vez que empecemos las temperaturas más frías.

Vamos a tener un desafío importante: salir de la tercera ola, que tengamos circulación o no de Covid-19, con circulación de otros virus respiratorios, es lo que tenemos que controlar durante el otoño y el invierno.

—¿Se puede empezar a hablar de que la Argentina pasó de la pandemia a una en­demia?

—Hay que esperar un poco. Tenemos que ver cómo se comportan las semanas que siguen y si no aparece una nueva variante en otro lado que tenga una característica diferente y que vuelva a generar picos. Lo que diferencia la pandemia de la endemia es que en la endemia nosotros podemos tener una cierta previsibilidad de lo que va a pasar con ese virus.

Mientras el coronavirus nos pueda generar nuevamente un pico de casos altísimo y que no sepamos cómo se puede llegar a comportar, no podemos decir que estamos ya en endemia. Nosotros pensamos que mientras no aparezca una nueva variante puede ser el año de la transición y que ya empecemos a convivir con este virus como convivimos con otros virus respiratorios.

—¿Cómo viene avanzando la campaña de vacunación y la inoculación con las dosis de refuerzo?

—Lo que hace al esquema completo, nosotros tenemos una cobertura muy alta. La OMS ponía un 70% de la población con el esquema de vacunación completo como un número a llegar y nosotros lo superamos. En ese sentido, lo que hace al esquema primario, tenemos una muy buena cobertura.

Estamos también con una buena cantidad de refuerzos colocados, pero siempre hay que volver a insistir en que las personas se coloquen esas dosis de refuerzo porque al disminuir los casos a veces pasa esta sensación de ya pasó. A su vez hay personas que tuvieron covid-19 y que tienen que esperar un tiempo para colocarse la dosis de refuerzo. Ahí tenemos dos grupos que todavía no se la aplicaron: los que tuvieron coronavirus y todavía no pasaron los tres meses para que se coloquen la dosis, y por otro lado un grupo que ya duda si colocársela.

—Con la llegada del invierno y de las bajas temperaturas, ¿estiman que pueda llegar a haber un repunte en el número de casos de coronavirus?

—Puede llegar a pasar porque es un virus respiratorio y en otoño e invierno, las condiciones que se generan, favorecen la transmisión de los virus respiratorios.

Estamos haciendo el seguimiento permanente. Hasta ahora, la presencialidad no aumentó el número de casos, estamos viendo qué pasa con la aparición de casos en la población pediátrica y hasta ahora estamos bien, sin un incremento, pero puede llegar a pasar que tengamos un aumento durante la temporada de invierno.

—Es positivo el comienzo de clases con presencialidad plena, ¿no?

—Si totalmente. Por muchísimas causas sabemos que es importante que la presencialidad sea plena. Pero mirándolo desde lo epidemiológico, hasta el momento no hemos tenido un repunte de casos.

—¿En que trabajarán de ahora en adelante desde el Ministerio de Salud?

—Estamos poniendo mucho énfasis en recuperar las líneas de cuidado que durante la pandemia no se pudieron cumplir como quisiéramos por dicha situación. Sabemos que tenemos que recuperar la inoculación de las vacunas que forman parte del calendario y que ahí tuvimos una disminución de las coberturas.

Nosotros tenemos el plan de los 1000 días, que es el cuidado de la embarazada y de niños hasta los tres años; es un plan muy abarcativo, tiene que ver con el control de embarazo, el parto respetado, control de niños sanos, peso, tasa y desarrollo, todo un paquete que también debemos volver a asegurar en los Centros de Atención Primaria.

También está previsado desde el Ministerio todo lo relacionado con la Salud Mental, que tenemos que trabajar ahí.