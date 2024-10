Esta semana se tratará el Presupuesto 2025 en comisión

El debate del Presupuesto 2025 empieza esta semana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, encabezada por el oficialista José Luis Espert. En esta primera reunión, programada para el martes, estarán presentes el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, aunque no asistirá el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya presencia será reclamada por los diputados de la oposición.

El cronograma acordado entre la Casa Rosada y el oficialismo prevé reuniones semanales durante al menos ocho semanas, en busca de un dictamen para finales de noviembre. En el proyecto de presupuesto presentado por el Presidente Javier Milei el 15 de septiembre, el Gobierno proyecta una inflación del 18,3%, un crecimiento del 5% del PBI y un tipo de cambio de $1207 por dólar. También prevé un resultado financiero superavitario del 1,3% del PBI y un gasto total que representa el 16,5% del PBI.

La ausencia de Caputo generó reclamos por parte de los bloques opositores. Encuentro Federal, liderado por Nicolás Massot, y la Unión Cívica Radical (UCR) han manifestado su intención de exigir la presencia del ministro, afirmando que su participación es fundamental para el debate. “Si no viene, no firmamos ningún dictamen”, advirtieron desde Encuentro Federal. Desde la UCR, en tanto, advierten que esta situación no puede repetirse, mientras que Unión por la Patria expresó su descontento, afirmando que Caputo “tiene miedo”.

Además, la oposición ya prepara pedidos de ajustes en el proyecto. Los bloques encabezados por Miguel Ángel Pichetto y sectores de la UCR impulsarán una suba del 8% en las jubilaciones, propuesta que recuerda a la Ley de Movilidad Jubilatoria, vetada previamente. “Hay deudas con sectores que han pagado el ajuste: jubilados, universidades y provincias”, expresó Massot. Los representantes de Encuentro Federal, por su parte, anticiparon que buscarán un presupuesto con equilibrio fiscal, pero no en los términos propuestos por el Ejecutivo, con la intención de compensar a estos sectores afectados.

Serán semanas intensas en las que el Gobierno no pretende negociar, mientras que desde la oposición pondrán varios puntos donde querrán corregir y aumentar las partidas de dinero a áreas claves como salud, educación y jubilaciones.