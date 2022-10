Estallaron las redes y apuntaron a Berni y Garro

Los incidentes en las afueras de la cancha de Gimnasia que terminaron con la vida de César Regueiro también tuvieron su repercusión en la clase política que, como en casi siempre ocurre, se expresa vía Twitter.

En esta ocasión también esa red fue la elegida para expresar condolencias a la familia del hincha del Lobo fallecido, pero sobre todo para indicar repudio por el accionar policial y exigir una investigación seria y exhaustiva.

La senadora provincial por Ensenada, Susana Haydee González, sentenció: “La represión es represión gobierne quien gobierne. Acá hay responsabilidad del jefe del operativo, pero también hay responsabilidad política del ministro Sergio Berni, que no es la primera vez que la justifica”.

Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, indicó que “un hincha de Gimnasia muerto y decenas de heridos. Fueron a ver al Lobo y la Bonaerense descargó sobre ellos su saña criminal. No son incidentes, es represión”.

Luana Simioni, exconcejala y referente del PTS, también apuntó al ministro posteando que: “La Bonaerense de Berni desatada, en un partido con miles de niños y familias”.

Desde La Cámpora utilizaron la red para indicar: “Repudiamos la violencia y la represión ejercida anoche por la Policía Bonaerense en la ciudad de La Plata. Acompañamos a la familia y a los seres queridos del hincha fallecido, y a todos los hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata que resultaron heridos y heridas”.

Más reflexivo, el ex diputado bonaerense Fernando Navarro, utilizó un hilo en la red para expresarse diciendo que “los balazos y gases no son nuestro idioma. El gobernador Kicillof, máxima autoridad provincial y a quien yo voté, debe dejar de mirar a otro lado y fijar un rumbo definitivo en materia de seguridad y prevención. Lo sucedido ayer en La Plata no puede repetirse”.

“Palos y gases a la gente, disparos a la prensa y un muerto en el partido Gimnasia vs Boca es algo inadmisible. Fallaron el gobierno provincial y el accionar de su policía, la prevención, la capacidad para organizar partidos relevantes y la clase dirigente deportiva”, continuó.

“Todos los que vamos a la cancha sabemos que lo que pasó ayer en El Bosque de La Plata, estuvo a nada de terminar en una tragedia de características históricas. Frente a esto, y lamentando a un muerto, no alcanza con el despido del jefe del operativo”, sentenció Navarro.

Desde el Congreso, la senadora oficialista por la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio, cuestionó a las fuerzas del orden al preguntar de manera retórica: “¿Qué les pasa? Repudio total por la salvaje represión de la Policía. ¿Cuál? Todas. Pero la que más me duele, angustia, es la represión de la Policía Bonaerense, porque es la que tiene que cuidar a las familias bonaerenses; no lastimarlas con las armas que el Estado les da”.

Por su parte, alguien con una profunda relación con esta ciudad, el ex ministro de Economía Martín Guzmán, indicó “Lamento profundamente el fallecimiento de “Lolo” Regueiro, hincha del lobo de 57 años. Abrazo a sus seres queridos en este momento tan doloroso. Esperamos una clara determinación de las responsabilidades por el violento y repudiable operativo policial en la cancha de Gimnasia”.

Pero también marcaron presencia en las redes quienes vieron otros responsables en la tragedia, como el Doctor Jorge Rachid, que sin dudarlo sentenció: “Le tiraron un muerto a Kicillof. No es casual. Está prevista la espiral de violencia provocada”.

“Estamos frente a una avanzada golpista. Es diseño estratégico del enemigo. Sus socios locales ejecutan. Es el PRO/sectores lumpen contratados. Es la mano de obra de los servicios. Cualquiera es”, sentenció Rachid.

En ese marco, la concejal platense y Jefa regional de la Anses, Paula Lambertini, reflexionó sobre lo sucedido y apuntó al jefe comunal al indicar que: “La mala organización no se resuelve con represión. Mi absoluto repudio a la represión y la violencia ejercida por la Policía Bonaerense sobre las familias, hinchas, periodistas y jugadores en la cancha de Gimnasia. Este hecho lamentable tiene responsables. La Aprevide y los clubes de fútbol deben trabajar con mejor planificación los operativos en los eventos deportivos de estas características. Y respetar una premisa clara: La Policía debe cuidar a las personas y no violentarlas”.

“Garro no interviene y echa responsabilidades, es el intendente de la leche derramada, siempre lamentándose de lo que se sabe que va a suceder. Sabiendo la magnitud del evento, la gestión municipal debió intervenir de manera decidida en la organización para cuidar nuestros vecinos. Toda mi solidaridad con los familiares y amigos del hincha fallecido y con los heridos” indicó Lambertini.

Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo lamentaron los hechos al postear que: “Repudiamos lo sucedido en el Bosque de La Plata. Los hechos de violencia atentan contra la democracia y la vida de miles de personas que, lejos de poder disfrutar de un evento deportivo, vivieron situaciones extremas. Solidaridad con las víctimas y sus familias”.