Estela de Carlotto contó los detalles de la reanudación del diálogo entre Alberto y Cristina

Luego de lo que fue la renuncia de Martín Guzmán a cargo del Ministerio de Economía de la Nación de este sábado, el Gobierno mantuvo varias reuniones para resolver el cargo que había dejado vacante el platense.

Ayer por la noche trascendió el nombre de Silvina Batakis, quién había estado a cargo de la cartera económica bonaerense entre 2011 y 2015, bajo la órbita de Wado de Pedro en ese entonces.

De esta manera, Alberto Fernández se reunió hoy por la mañana con ella en Olivos para definir las líneas de acción de cara a los próximos meses y la postura del Gobierno respecto a ciertos temas.

Sin embargo, en el transcurso de la mañana se corría el rumor de que Alberto y Cristina habrían retomado el diálogo luego de la renuncia de Guzmán, algo que todavía se mantenía en secreto.

Estela de Carlotto fue la encargada de confirmar este relato en Radio 10, cuando afirmó que fue ella la que llamó al Presidente a modo de "reto" para que contacte a Cristina Fernández de Kirchner, quién según el mandatario "no le atendía el teléfono".

"Yo soy una mujer luchadora, siempre lo voy a ser, por eso llamé a Alberto para que se pudiera comunicar con Cristina", dijo.

"Él me dijo que Cristina no le había atendido el teléfono, pero yo le dije que insistiera y así fue, yo no quería que esto se supiera el hecho de que yo lo había llamado a él", destacó.