Exintendente macrista declarará desde Europa en causas por corrupción

El exintendente de Pilar, Nicolás Ducoté (Juntos por el Cambio), estará en el exterior en el momento de declarar ante un juez que lo investiga en tres causas por presunta corrupción durante su mandato. Planificó un viaje a Madrid, España, del que no había avisado al juzgado la semana pasada, cuando pidió posponer la fecha de la indagatoria, que estaba prevista para el martes pasado.



En efecto, tal como lo informó diario Hoy en su edición del martes 15 pasado, Ducoté, que gobernó el mencionado distrito del norte del Gran Buenos Aires entre 2015 y 2019, ya había pedido la postergación de la audiencia, prevista para ese día. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien tiene en sus manos los expedientes, le concedió la prórroga, sin saber que el exintendente no estará en el país mañana, en la nueva fecha fijada para la declaración.



En efecto, Ducoté partirá esta misma tarde hacia Europa, y mañana estará de-sembarcando en Frankfurt, Alemania, para, desde allí, dirigirse a Madrid. Un viaje del que no había informado al juez. Prestará su declaración indagatoria a través de la plataforma de videoconferencia Zoom.



Una de las causas en las que debe declarar Ducoté está relacionada con el supuesto desvío de fondos provenientes del Estado nacional y destinados a microcréditos para familias de bajos recursos. Otra de las causas tiene que ver con la presunta malversación de caudales públicos en un proyecto de instalación de una planta de tratamiento de residuos cloacales que nunca se concretó. La tercera es por una acusación de “desfalco a las arcas” de la Nación por irregularidades que se habrían cometido en la ejecución de otras obras públicas.



Entre las tres causas, se investiga el destino de fondos públicos por un monto total de 460 millones de pesos. También están citados a declarar otros exfuncionarios de su administración y del Gobierno nacional, que en ese momento estaba en manos de

Mauricio Macri.