Falleció de Covid-19 una militante social del Bajo Flores

Santín pidió a los bonaerenses que “demoren su jubilación”

Lo hizo frente a la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y pidió “tiempo para recuperar la caja del IPS”.“Les pido tiempo para reconstruir el IPS”. Con esa frase, Eduardo Santín, titular del organismo previsional bonaerense, dio cuenta de que las arcas del Instituto no son lo que solían ser años atrás. El titular del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Santín, acudió a la Legislatura bonaerense para presentarse frente a la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados bonaerense, ante los incesantes y cada vez más fuertes rumores que indicaban una armonización entre las cajas previsionales de nación y Provincia. El funcionario les pidió a los trabajadores que “demoren un tiempo en jubilarse” y les informó que “si trabajan un lustro más, mejorarán su jubilación en un 10%”, como incentivo para impulsar y recuperar aportantes y no sumar pasivos a las filas del Instituto de Previsión Social Bonaerense. “No estamos pensando en entregar, ni en traspasar la caja al sistema nacional. El fantasma de que vamos a transferir la caja a la nación no existe. Nunca imaginamos eso y no hay posibilidad de que lo hagamos” disparó de manera categórica. En ese sentido, marcó el sentido de pertenencia de los bonaerenses a su caja al sostener que “la caja es de todos los bonaerenses, tenemos que cuidarla entre todos” y solicitó a los legisladores “que nos ayuden a trabajar en generar mecanismos junto a los gremios para equilibrarla”. Sobre los problemas financieros que el Instituto antes no tenía, Santín explicó que bajó la relación entre aportantes y pasivos e indicó que “cuando la relación activo/pasivo era de 3,6 a 1, la caja estaba en equilibrio”. Además aseguró que la jubilación promedio del IPS es de 50.218 pesos y la más baja (que corresponde al 3,5% y se puede encontrar en empleados municipales y algunos docentes) es de 10.400 pesos. También resaltó que el Servicio Penitenciario tiene los mejores salarios del sistema previsional. Finalmente dijo que desde 2010 la caja empezó a disminuir a raíz de las políticas de congelamiento de vacantes y de jubilar a quien esté en edad de hacerlo. Por esto aumentaron los jubilados y disminuyeron los activos, lo cual hizo bajar esa relación ideal de equilibrio. Fundamentó estas afirmaciones con gráficas en las que se podía ver que hasta 2014 la caja estaba sin desfasajes y hasta 2017 estuvo en equilibrio, “porque tenía letras previsionales por 14.000 millones que le daban un interés de 2.000 millones anuales, para compensar ingresos y egresos, por lo que la Provincia no tenía que inyectarle dinero al sistema previsional”.