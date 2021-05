Fernández le expresó a Lasso su “voluntad para que trabajemos juntos”

Este sábado, el mandatario argentino, Alberto Fernández, le envió una carta a Guillermo Lasso, presidente electo de Ecuador, quien asumirá el cargo este lunes.

A través del texto, el jefe de Estado argentino le expresó sus “felicitaciones” y sus “mejores deseos para su Gobierno”.

“No escapa a usted que nuestras naciones atraviesan enormes dificultades que se han acrecentado por efecto de esta pandemia. Muchas de estas dificultades, que vienen de tantos años atrás, son comunes a ambos países y estoy convencido de que podemos explorar modos de enfrentarlas en unidad”, sostuvo el primer mandatario argentino.

Además, Fernández expresó: “Quiero reiterarle mi más firme voluntad para que trabajemos juntos. Sepa que al Sur de nuestra América cuenta usted con otro Presidente que ha hecho suya la máxima del Papa Francisco: nadie se salva solo”.

Asimismo, Fernández comenzó la misiva agradeciéndole a Lasso la invitación al acto de asunción de mañana. En este sentido, Fernández explicó que su ausencia se debe a la situación de la pandemia del coronavirus.

“La situación generada por la pandemia del Covid-19 me impide estar presente. No obstante, he instruido a nuestro ministro de Relaciones Exteriores y Culto para que me represente personalmente en el acto de jura y toma de posesión del mando y que le trasmita el fraternal saludo del Gobierno y pueblo argentino”, detalló.

“Será para usted uno de los días más importantes de su vida”, consideró el Presidente argentino, quien añadió: “Mucho me hubiese gustado haberlo podido acompañar en la ocasión”.

Durante la misiva, el jefe de Estado señaló que “el pueblo ecuatoriano lo ha elegido para conducir los destinos de su país. Un gran honor y una enorme responsabilidad que estoy seguro lo encuentran por demás preparado y con la firme decisión de trabajar por el bienestar de todos sus compatriotas”.

“Soy de los que creen que estas ceremonias en las que gobiernos democráticos inician sus mandatos deben ser apreciadas y celebradas por todos los latinoamericanos como ejemplos del afianzamiento de la plena vigencia del Estado de Derecho que por tantos años perseguimos en nuestra región”, añadió Fernández en el texto con fecha del 20 de este mes.

Cabe aclarar que Guillermo Lasso, en abril pasado, superó en el balotaje presidencial a Andrés Arauz.