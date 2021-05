“Quiero que La Plata recupere su esplendor”

A diferencia de lo que ocurrió con su antecesora María Eugenia Vidal, Axel Kicillof se instaló hace un tiempo en La Plata, donde sentó domicilio real y votará en las próximas elecciones. El gobernador bonaerense, además, reconoce estar trabajando fuertemente para recuperar “el esplendor” de la ciudad, que según su punto de vista se perdió desde 2015 hasta 2019, cuando la Provincia priorizó a Capital Federal. En efecto, al momento de analizar la situación de La Plata, la relación con el intendente Julio Garro y los proyectos que se podrían concretar en los próximos dos años y medio de gestión, Kicillof fue contundente en contacto con diario Hoy.

“Nosotros hemos hecho un aporte muy grande por parte de la Provincia. Aún sin comulgar con el intendente, realizamos un aporte significativo en salud, como también en el sistema educativo y en seguridad, trayendo nuevos patrulleros”, recordó el gobernador en relación a la presentación de nuevas unidades a comienzos de abril frente al Ministerio de Seguridad.

“En la época de Vidal, a pesar de la afinidad de ella con el actual intendente de La Plata, esta ciudad sufrió mucho. Por pertenecer a ese grupo político de (Mauricio) Macri y (Horacio Rodríguez) Larreta, Vidal no tenía envergadura para detener ese curso de plan económico que impulsó Macri y que destruyó a la Provincia. Macri decidió beneficiar siempre a la Ciudad de Buenos Aires, que era la niña bonita de él. Es como el pago chico del macrismo y para allá fueron todos los recursos. La Plata se vio muy perjudicada”, comentó.

“Además no podemos perder de vista que en La Plata está la Gobernación, pero quien era gobernadora trabajaba y vivía en otro lado. Yo he decidido vivir y trabajar en la capital de la provincia de Buenos Aires para fortalecerla. Estamos trabajando con el puerto de La Plata, con Prefectura y con un plan de vialidad muy grande. Queremos que La Plata recobre ese esplendor que siempre tuvo. Yo ya tengo domicilio acá; voto en La Plata. Si me adopta la ciudad, acá estamos”, concluyó.

La historia del Renault Clio y la Surán que maneja en sus tiempos libres

En una pausa de la extensa nota con diario Hoy, el joven gobernador bonaerense reveló el misterio del Renault Clio con el cual recorrió la Provincia durante la campaña y que permanece estacionado en los playones del edificio de calle 6.

“El Clio está ahí porque es el auto de mi jefe de Gabinete”, explicó Kicillof, en alusión a Carlos Bianco.

En el odómetro del vehículo quedaron registrados los miles de kilómetros por las rutas bonaerenses que tanto Kicillof como Bianco recorrieron compartiendo mates (cuando se podía, dos años atrás), mientras los más agoreros anunciaban que Vidal “no tenía contra” en la Provincia.

Además, admitió: “Cuando puedo, salgo a manejar”. Por eso, también en el edificio de calle 6 “está estacionada la Surán, que es mía”.

Kicillof no deja de mostrarse como un padre de familia, con un vehículo familiar, y con arranques de ciudadano de a pie que cada dos por tres se ve tentado a dejar el traje, cruzarse al cine San Martín, cuando este permanecía abierto, o pasar una tarde en la rambla de 72, bien cerca de los vecinos bonaerenses.

Más rutas y vacunas

En el plano de salud, la Provincia valoró sobre el final de esta semana la efectividad del plan de vacunación, anunciando que hay 93% de supervivencia entre aquellas personas que recibieron una sola dosis de la vacuna y que circunstancialmente se contagiaron.

“Vamos a terminar de vacunar a los mayores de 60 años y avanzar con los mayores de 40”, comentó Kicillof, quien además confirmó la obra de repavimentación de un tramo de 48.000 metros de ruta entre las ciudades de Arrecifes y San Pedro.