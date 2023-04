Florencia Kirchner iniciará acciones legales por los violentos dichos sobre su salud

Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, comunicó ayer por la tarde que iniciará “todas las acciones legales que correspondan” ante los “graves y violentos dichos” contra ella y su madre emitidos la semana pasada en un programa de la señal LN+ y sostuvo que “no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando”.

“Ante estos ataques que golpean en padecimientos tan sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalísimos, he instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan. En democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando”, señaló Florencia Kirchner en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Instagram.

