La vulnerabilidad del voto electrónico

Sin dudas el anuncio de Horacio Rodríguez Larreta movió todas las fichas políticas en el espacio de Juntos por el Cambio. No obstante, la cobertura mediática del tema deja de lado un punto de suma importancia: el riesgo que implica para el sistema democrático.

Diario Hoy habló con el ingeniero en Electrónica y especialista en ciberseguridad, Ariel Garbarz sobre la Boleta Única Electrónica (BUE), método que quiere implementar el precandidato a presidente en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esta manera, los ciudadanos porteños elegirán sus candidatos a presidente y gobernador con la tradicional boleta de papel, mientras que los postulantes a jefe de Gobierno de la Ciudad serán elegidos mediante el voto electrónico.

“El voto electrónico fue un proyecto rechazado por el Congreso Nacional”, comenzó Garbarz al expresar su postura. “Varios especialistas expusimos a los senadores cuáles eran las vulnerabilidades de la BUE. Particularmente mostré cómo podía adulterar el voto que quedaba grabado en la boleta acercándole un celular con una aplicación”, contó.

Según explicó a este multimedio, dicha aplicación que se utilizó en el simulacro en 2016 se encontraba en internet a disposición de quien quisiera usarla, por lo que estaría al alcance de cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento sobre estos programas.

Y continuó: “Los votos electrónicos no se están implementando en los países más avanzados. En Alemania, que es líder en tecnología electrónica dentro de los países europeos, la Corte Suprema prohibió que se aplique cualquier tipo de voto electrónico”.

“Todos los sistemas electrónicos son vulnerables, no existe ninguno que sea 100% seguro y de todos la Boleta Única Electrónica es el peor”, enfatizó.

Luego, habló sobre las hipotéticas “ventajas” de la implementación de este método, y se refirió al tiempo de publicación de resultados. Sin embargo, calificó como “una locura total” que con el afán de “tener los resultados tres o cuatro horas antes, se ponga en riesgo el funcionamiento del sistema democrático”.

Finalmente, reflexionó: “No tenemos ninguna seguridad de que cuando ganó Larreta (en 2015), lo haya hecho legítimamente”.

Esta evidencia salpica al mismo Martín Lousteau, quien, durante esas elecciones (siendo el adversario del actual jefe de Gobierno porteño), disparó contra el voto electrónico: “En la Ciudad de Buenos Aires se demostró que vos podías alterar la boleta con el chip. Con la tarjeta de votación se hacían pasar por el presidente de mesa y hasta podían duplicar votos”, denunció en aquel entonces.

Sin embargo, en esta oportunidad se mostró a favor de la decisión de volver a implementarlo, ya que lo beneficiaría políticamente al evitar el “arrastre” de la boleta.

La expectativa es que quienes se especializan en la temática realicen los reclamos pertinentes ante la Justicia Nacional Electoral.

El caso de Neuquén

Mañana se celebrarán las elecciones en Neuquén. Las autoridades ya habían realizado pruebas piloto en la capital de la provincia. En 2019 fue la primera vez que todos los neuquinos tuvieron el dispositivo habilitado para emitir su sufragio. En esta ocasión sucederá lo mismo.

El gobierno de Neuquén realizó capacitaciones a ciudadanos, autoridades de mesa y miembros de partidos políticos para garantizar el buen funcionamiento de la BUE.

Sin embargo, las dudas quedan, ya que se han conocido casos en los cuales el sistema tuvo sus inconsistencias. Se trata del caso de Carlos Pedruelo, miembro de la Junta Electoral Municipal de San Martín de los Andes y afiliado de Unidad Ciudadana, quien en las elecciones de 2019 había elegido su candidato, sin embargo, su voto no era el mismo que salía impreso en la boleta.

“Digo que quiero que ese voto se anule y que quiero votar nuevamente, y me dicen que no. Viene alguien de la Junta Electoral y me dice no, efectivamente es un solo voto persona. Ahí hago el video, que se viraliza rápidamente”, dijo Pedruelo.

Luego, desde la Junta Electoral de la provincia autorizaron a instruir “a las autoridades de mesa que en caso de serle solicitada una nueva boleta para realizar nuevamente el voto, por una única vez podrá accederse a dicho pedido”.

En este sentido, Garbarz, quien expuso en Neuquén sobre los riesgos de la metodología de voto electrónico, dijo que se aplicó de todas formas “por el desconocimiento del pueblo neuquino que participó de una consulta y volvió a elegirlo”.

“Las autoridades no informaron de los riesgos altísimos que tiene”, afirmó y enfatizó en el rechazo de la Ley en el Congreso: “Se utilizó incluso a pesar de que a nivel nacional no hay una Ley de voto electrónico porque fue rechazada”.

Así es como, mediante una decisión unilateral, puede alterarse el buen funcionamiento de un sistema democrático que luego, los mismos dirigentes opositores dicen defender.