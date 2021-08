Florencia Peña demandará a los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff por sus dichos

La conductora Florencia Peña, confirmó esta tarde ante las cámaras de C5N que iniciará acciones legales contra los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Waldo Wolf y Fernando Iglesias.

La demanda se da luego que la actriz y conductora recibiera críticas por la reunión que mantuvo con Alberto Fernández en año pasado durante el aislamiento.

Según aclaró Peña, la reunión fue para encontrar una solución a la situación que los actores atravesaba en ese momento ante las medidas sanitarias.

"No tengo mucho más para decir, pero creo que esto despertó un debate interesante. No podemos tener este nivel de violencia política e institucional y contra las mujeres a través de su sexualidad que no corresponde", dijo a C5N la actriz.

"Hace mucho que no me sentía tan violentada, sentí que me estaban queriendo callar. Estoy viéndolo con mi abogada pero seguramente voy a demandar a los dos diputados", disparó.