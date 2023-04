Frente al Palacio de Tribunales resonó la consigna “Democracia o mafia judicial”

Bajo la consigna “Democracia o mafia judicial”, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal, junto a diversas agrupaciones del Frente de Todos y numerosos gremios, además de una multitud de militantes, marcharon a plaza Lavalle –frente al Palacio de Justicia y sede de la Corte Suprema– para manifestarse en contra de la “proscripción y la persecución judicial” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Entre los presentes se encontraban Axel Kicillof, principal orador del acto, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro, su par de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, la vicegobernadora Verónica Magario, el titular de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, e intendentes del conurbano, entre otros.

La diputada Vanesa Siley fue una de las oradoras en el escenario, y desde allí apuntó: “No nos quieren dejar elegir en libertad. No nos quieren dejar elegir a Cristina. Quieren evitar que sigamos organizados, esperanzados, militantes, vivos, inteligentes, activos”, y aseguró que “una de las estrategias del neoliberalismo es anular la representación popular real”.

En el escenario montado de frente a la Corte Suprema, el gobernador bonaerense tomó la palabra: criticó a la Justicia, apuntó contra Mauricio Macri e insistió en la candidatura presidencial de Cristina Kirchner.

“Venimos a defender la democracia. No estamos atacando a nadie, estamos defendiéndonos y defendiendo nuestros derechos. No somos nosotros los que sembramos violencia y odio. Con una Corte como esta, nuestros derechos están limitados”, señaló.

Luego disparó contra el expresidente y opinó sobre su decisión de no presentarse en la lista de Juntos por el Cambio: “El que lo bajó fue el ­pueblo, que no lo votó por una reelección y que no lo pensaba votar de nuevo”, dijo.

En otro pasaje de su discurso, Kicillof aseguró que “la compañera Cristina Fernández de Kirchner es la que representa a las mayorías populares. Es la que conduce al campo popular”. En ese sentido, sostuvo que “no es casualidad la necesidad y urgencia que tenían de impedir que Cristina pudiera ser electa nuevamente”.

“Si Cristina quiere ser candidata, el pueblo la va a acompañar. Cristina va a volver a ejercer cargos”, subrayó Kicillof. Y destacó: “Lo dijo ella, lo decimos nosotros, y le ponemos el cuerpo en esta plaza: No tenemos miedo. Vamos a bancar a Cristina. Vamos a bancar al pueblo”.

En esa misma línea, el gobernador criticó el pésimo accionar de la Justicia en la investigación del atentado contra CFK: “Intentaron matar a Cristina, lo intentaron disfrazar de un hecho espontáneo, y ahí vimos que ese mismo Poder Judicial, el que limpia y encubre a los poderosos, el que hoy quiere proscribir a Cristina, ni siquiera se dignó a mover un dedo para encontrar a los responsables intelectuales y a los que financiaron ese atentado”.

“No somos tontos. Tenemos paciencia, somos pacíficos, pero no somos tontos. Eso se tiene que acabar ahora. Tienen que aparecer los responsables”, sentenció Kicillof.