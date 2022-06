Garro apunta a calle 6 en su reclamo por autonomía para los municipios

El intendente de La Plata, Julio Garro, reiteró su pedido para que la Policía Local pase a la órbita de los municipios y reclamó a la provincia la descentralización de los fondos para obras de infraestructura escolar.

El jefe comunal de la capital de la bonaerense reclamó por la autonomía municipal en materia de seguridad y educación, y pidió que la Provincia solo se encargue “del control y de planificar el crecimiento”.

En ese aspecto, pidió a la administración de Kicillof “cambios profundos” que permitan modificar el sistema de administración centralizada que hoy se tiene, lo cual, según consideró, “genera una gran distancia entre el gobierno provincial y la demanda de los vecinos en los barrios”.

“Las fallas en las escuelas y la Policía Local comparten el diagnóstico: la distancia entre el gobierno provincial y los barrios”, resaltó Garro; y sostuvo que “debemos cambiar el sistema, no las personas. Darnos a los intendentes la jurisdicción y los recursos para intervenir en esas áreas”.

A su vez, añadió: “Necesitamos empezar a discutir autonomía municipal, porque quedó demostrado con el paso de los años que el hecho de que los intendentes no tengamos las escuelas públicas de la ciudad hace que funcionen peor; que los intendentes no tengamos la posibilidad de contar con la Policía Local hace que no nos podamos hacer cargo, y nos queremos hacer cargo”.

El intendente de La Plata impulsa una reforma legislativa que permita el traspaso de la Policía Local a los municipios, en su administración y manejo, para “lograr una fuerza de seguridad de proximidad”.

“Los intendentes queremos hacernos cargo de los problemas que hoy tienen los vecinos, pero necesitamos que la Provincia nos dé las herramientas y nos haga responsables de esa administración”, añadió.