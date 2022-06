Garro, con dirigentes de la Quinta Sección Electoral

Ayer se realizó un encuentro en la localidad de Tandil con dirigentes y referentes políticos de 22 localidades de la Quinta Sección Electoral.

Allí, el intendente de La Plata, Julio Garro, afirmó que “el gobierno se alejó de la gente. En los barrios los problemas son la inflación, la inseguridad y la falta de empleo, no la ampliación de la Corte”.

“Les digo a los que están desanimados, a los que están angustiados, a los que miran absortos cómo se priorizan las peleas internas a los problemas de la gente, a todos ellos les digo que la Provincia tiene futuro, que no nos vamos a resignar” reflexionó ante los presentes.

Por otro lado, el jefe comunal aseguró que “se puede generar empleo, se puede aprovechar el inmenso valor agropecuario que tenemos, se puede invertir más en seguridad, salud y educación, se puede evitar que nuestros hijos quieran emigrar a otros países desesperados e impotentes ante tanta frustración, se puede, se debe y lo vamos a hacer”.

Y agregó: “Lo que nos define a nosotros es el hacer, y es también lo que nos diferencia de los que solo se dedican a pelearse. Esa energía que pierden peleando es energía que no ponen en lo importante, como los miles de chicos que ante la llegada del frío no van a la escuela porque no hay gas”.

En esta reunión se analizó la situación política, económica y social de la Provincia y de los distritos bonaerenses, mientras que se abordaron los ejes de trabajo de los dirigentes del espacio Hacemos Juntos.

“Tenemos que seguir dando una discusión fundamental: la autonomía de los municipios. Si el Estado provincial no puede resolver problemas básicos, hay 135 intendentes que pueden colaborar, asumiendo mayores responsabilidades”, subrayó Garro.