Garro: “Los intendentes queremos ser responsables de la seguridad”

El intendente de La Plata, Julio Garro, presentó ­nuevas camionetas que fueron asignadas al Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM) para realizar tareas de prevención y asistencia vinculadas a la gestión del riesgo en todos los barrios del partido.

En ese marco, en declaraciones formuladas a la Red 92 y diario Hoy, Garro indicó que “estos móviles estarán disponibles las 24 horas para una lluvia, un viento, incendio, hay que estar muy preparados y que no nos sorprenda más como en 2013, porque al final del día que se inunde una calle no importa mientras no se pierdan más vidas de los platenses”.

Garro reiteró el reclamo para que la Policía pase a la órbita municipal: “Los intendentes queremos ser responsables de la seguridad, es importante que nos den la Policía. Cuento con el compromiso de Diego Santilli para que cuando sea gobernador tengamos la posibilidad de que nos den esa Policía, porque si no, el Municipio coloca cámaras, entrega botones antipánico, construye un COM para monitorear, crea la Guardia Urbana, pone casetas de seguridad en plazas, pero si no tenemos la Policía, trabajamos únicamente en la prevención, y necesitamos tener la Policía para que seamos responsables de cara a los platenses en uno de los temas que más nos golpean hoy, como es la inseguridad”.

En ese sentido, el jefe comunal valoró además que “hoy hay un Estado presente que, ante ­cualquier evento climático, va a estar ahí, en la calle y en los barrios, para asistir y acompañar a cada platense”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Marcelo Leguizamón, expresó: “Contar con más vehículos nos suma operatividad, permitiéndonos estar en más lugares al mismo tiempo y dar respuesta a una mayor cantidad de vecinos de manera rápida y simultánea”.

Asimismo, dijo ante este multimedio que “estos móviles se usan las 24 horas como auxiliares de la Secretaría de Seguridad; lo importante es que, desde 2015, para Julio Garro la gestión de riesgo es política de Estado”.

De esta manera, los nuevos vehículos formarán parte del COEM y serán utilizados para coordinar acciones de prevención, mitigación, reparación, alerta y respuesta en distintos puntos del distrito ante eventuales emergencias climáticas.

Vale recordar que el COEM cuenta con una de las bases operativas más modernas del país, modelo a seguir por otras ciudades, y que este concentra el trabajo de Protección Civil, SAME, Seguridad, la línea 147 de Atención al Vecino, y articula con la Cruz Roja, Bomberos y las distintas ONG ­rescatistas.

El espacio cuenta con móviles, gomones y motos de agua para ser utilizados en casos de emergencia, y también con un videowall desde donde se analiza en tiempo real la situación climática, con un sistema de alarma inteligente.

En el acto estuvieron presentes el secretario de Coordinación, Oscar Negrelli; el presidente del Concejo Deliberante local, Darío Ganduglia; y la subsecretaria

de Gestión del Riesgo, Martina ­García.