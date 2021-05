Gollán: "La vacuna que consiga la Provincia la pondrá a disposición de la Nación"

Daniel Gollan, afirmó que cada vacuna que consiga la provincia de Buenos Aires será puesta a disposición del Gobierno de la Nación, con quien trabaja a la par desde el inicio de la plan de vacunación.

El ministro de Salud bonaerense se refirió así, en una entrevista con la señal de noticias C5N sobre la posibilidad de que el Gobierno bonaerense pueda comprar vacunas, tal como lo prevé el proyecto de ley del Ejecutivo bonaerense que será debatido hoy en la Cámara de Diputados bonaerense.

"No se entiende que cuando hay una pandemia como esta, que sucede una vez cada cien años, no se piense en terminar cuanto antes la pandemia porque lo que puede ganar un laboratorio (que concentre una patente) no es nada con lo que ganaría de poner en marcha la economía mundial", expresó.

Gollan destacó que "si la vacuna la reciben todos los ciudadanos ponemos la economía en marcha, mírenlo por lo económico, si no quieren verlo desde lo humanitario".

"Si la provincia de Buenos Aires llegara a tener la oportunidad de comprar, la vacuna que se pueda conseguir la va a poner a disposición de la Nación, con quien estamos trabajando en todas las vacunas y en una posición de colaboración", remarcó.

Esta mañana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que "no duda" de que el proyecto que envió a la legislatura provincial para comprar vacunas contra el coronavirus será aprobado porque, advirtió, "sería muy necio y obtuso que se opongan a esto".

"Yo creo que vamos a tener acompañamiento, creo que ya lo han manifestado", expresó el gobernador en declaraciones al canal A24. Agregó que su Gobierno trabajó "desde el primer día para conseguir vacunas" e, incluso, mencionó que las que consiguió el distrito las cedió al Gobierno nacional.