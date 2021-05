¿Qué pasará con quienes no acepten la nueva política de privacidad de WhatsApp?

El próximo 15 de mayo, WhatsApp no limitará ni eliminará -como había adelantado en enero- cuentas que no acepten su nueva política de privacidad, basada en el intercambio de datos con Facebook, pero sí les enviará recordatorios a sus usuarios para que revisen esos cambios y luego de un tiempo, si no los aceptan, les restringirá funcionalidades.

El acceso limitado implica que los usuarios no podrán acceder a su lista de chats, pero sí podrán responder llamadas y videollamadas.

Después de unas semanas de funcionalidad limitada, quienes hayan recibido el recordatorio de manera reiterada, no podrán recibir llamadas ni notificaciones.

Es decir que en lo sucesivo, un servicio limitado volverá a esta app casi sin sentido en cuanto a su función de aplicación de mensajería.

El inicio de la polémica

En enero pasado, WhatsApp postergó hasta el póximo sábado sus planes para limitar las cuentas de usuarios, tras un intento fallido de hacerlo el 8 de febrero, por una ola de críticas que despertó el anuncio original: no solo porque era confuso a nivel comunicacional sino, fundamentalmente, porque no tenía opción al rechazo por parte de los usuarios.

Esta nueva política de privacidad vuelve al modelo de intercambio de datos de usuarios entre Facebook y WhatsApp, que tuvo un primer antecedente en el 2016, enfocado esta vez en su versión Business (destinado a empresas) y la publicidad.

Los datos que Facebook suele compartir con WhatsApp cuando usan sus servicios, más allá de esta nueva política de privacidad, son: número de teléfono que la persona verificó cuando se registró en WhatsApp; algunos datos del dispositivo (versión del sistema operativo y de la aplicación, información sobre la plataforma, código de país y de red); además de algunos datos sobre el uso (cuándo se usó WhatsApp por última vez, la fecha en la que se registró la cuenta, la frecuencia con la que se utilizan las funciones y el uso que se le da), según informa su blog oficial.

Lo que se mantiene igual es la seguridad que ofrece el cifrado de extremo a extremo sobre el contenido de los chats: "Ni WhatsApp ni Facebook pueden ver el contenido que compartes con familiares y amigos, incluidos tus mensajes y llamadas personales, los archivos que compartes y las ubicaciones que envías", aseguran los especialistas.