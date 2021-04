Gollán: “Se están aplicando las mejores vacunas de las que podemos acceder en el mundo"

El ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan, arremetió contra lo que durante la conferencia de actualización epidemiológica calificaron desde el gobierno bonaerense como “operaciones de prensa de los medios porteños” al remarcar que “parece que hablar con las cifras reales es meterle miedo a la gente, y la verdad es que cualquier comunidad necesita conocer la realidad de lo que está pasando, para poder incluso tomar conciencia.

Si nosotros no tenemos verdadera dimensión de los datos de lo que está pasando, corremos el riesgo de no poder tomar conciencia y actuar en consecuencia como ciudadanos, bajando nuestro nivel de circulación, de exposición para todo aquello que no hace falta, que no es indispensable que hagamos”.

Gollan indicó que “se ven algunas cuestiones que a veces son muy extrañas, porque vemos declaraciones de alguna personalidad del mundo de la política diciendo que nosotros, cuando damos información real, estamos metiéndole miedo a la gente y que no es bueno meter miedo”, y agregó que “lo paradójico es que quien dice esto fue quien denunció al Gobierno nacional diciendo que las vacunas eran veneno. Meter más miedo que eso es imposible y es una mentira, como quedó claramente demostrado”.

“Decir la verdad de lo que está pasando no es meter miedo, es generar conciencia. Uno puede edulcorar el discurso, decir: No, no pasa nada, tenemos un montón de camas disponibles , quédense tranquilos porque tenemos resto, y estaría mintiendo”, se­ñaló, antes de puntualizar la diferencia de la vacuna que se aplica en nuestro país de las que se aplican en Uruguay y Chile.

En ese sentido, indicó: “Fue mucho más atroz lo que sucedió ayer (por el lunes), en donde medios porteños dicen que una de las vacunas de origen chino –confundiendo, y no creo que sea una confusión, no somos inocentes– que se están aplicando en Argentina tiene un bajísimo índice de efectividad. La cantidad de llamados de gente angustiada que hemos recibido después de esa nota mentirosa, falaz, infame, repetida sin pausa por varios medios todo el día, genera una desazón, un temor y un miedo infundados”.

El ministro descartó una confusión y aseguró que fue una maniobra adrede: “Personalmente, no creo que se hayan confundido una vacuna con otra, Sinovac con Sinopharm, que es la que aplicamos en Argentina y que tiene otros indicadores absolutamente diferentes de eficacia. No creo. Creo que lo hacen precisamente para generar temor, y vaya si eso no es generar miedo, desazón y angustia infundadamente”.

Finalmente, y antes de dar a conocer las cifras de contagio, sentenció: “No les crean a esos medios, se están aplicando las mejores vacunas disponibles de las que podemos acceder en el mundo y son muy buenas”.